مهرجان إسطنبول للكرفانات يجمع محبي الطبيعة والتخييم على شواطئ كيليوس

الجمهور على موعد مع مهرجان إسطنبول الثالث للكرفانات والمقطورات في 19 مايو/أيار وهو يوافق اليوم الوطني للشباب والرياضة، في منتجع كيليوس Kilyos الجميل الواقع على الساحل الشمالي لإسطنبول. ويستمر المهرجان الذي تنظمه ما يعرف بـ "مدرسة العيش في الطبيعة" Doğada Yaşam Okulu، بغرض جمع عشاق القوافل ومحبي الطبيعة من خلال أنشطة رياضية مختلفة ومسابقات وفعاليات وورش عمل، لغاية 21 مايو/أيار.

وسيحظى الزوار بفرصة الاستمتاع بأجواء منعشة على أطراف ضاحية ساريير بإسطنبول، حيث تلتقي الغابات الخضراء المورقة بالمياه الزرقاء المذهلة، ما يوفر مزيجاً فريداً من المرح وعطلة في أحضان الطبيعة.

ونظراً لإمكانية مشاركة عدد محدود من الكرفانات في المهرجان، يتعين على من يخططون للحضور التحقق من المعلومات التفصيلية حول توافر الأماكن عبر الإنترنت، إذ أشار المنظمون إلى أن أولئك الذين لديهم فضول حول حياة الكرفان ولكنهم لا يمتلكون واحداً، ستتاح لهم خيارات تذاكر للدخول اليومي.

وسيتم ضمن نطاق المهرجان، تنظيم خدمات التوصيل المجاني من محطة مترو إسطنبول Hacıosman للزوار المتحمسين للطبيعة ولكنهم لا يريدون التعامل مع متاعب المرور أو وقوف السيارات.

وكجزء من الأنشطة التي ستقدم للزوار، إلى جانب الأكشاك الترويجية التي ستفتح على مدار اليوم، ستقام أيضاً مسابقات شيقة وأحداث رياضية وورش عمل خاصة بالأطفال وندوات محادثات مفيدة.

ووفقاً للمنظمة المصممة للفعالية، فإنهم يهدفون إلى الوصول إلى أكثر من 10.000 زائر، مع استضافة أكثر من 200 مقطورة.

يذكر أن منظمة "مدرسة العيش في الطبيعة" أنشأت عام 2018، وهي واحدة من أكبر المعسكرات والمرافق الطبيعية في إسطنبول، وقد استضافت 35.000 عضو حتى الآن. وتعمل المنظمة على تعريف الأطفال والشباب بالطبيعة، وتقدم خدماتها من خلال فريقها الخبير والمعتمد المكون من 35 شخصاً يشاركون شخصياً في تنظيم مئات المخيمات في البلاد وخارجها.