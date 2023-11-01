هل هناك حقاً "تفوق أخلاقي" غربي؟

أثار الصراع الدائر في غزة تساؤلات حول "التفوق الأخلاقي" المزعوم الذي يتمتع به الغرب. فقد أدت الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على غزة، بما في ذلك استهداف البنية التحتية المدنية، إلى خسائر فادحة، وأفادت التقارير أن عدد الضحايا تجاوز 10.000 شخص. ولسوء الحظ، أن المشاهد التي تتكشف في غزة تفوق في فظائعها ما نراه في أفلام هوليوود.

يوم الأربعاء، أفيد أن الجيش الإسرائيلي قصف مخيم جباليا للاجئين في غزة للمرة الثانية، وتم الإبلاغ عن مئات الضحايا، وتدمير منطقة سكنية بأكملها تعرف باسم المبنى رقم 6.

الأمر المثير للقلق بخاصة هو الدعم الثابت من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين للعمليات التي تشنها إسرائيل في غزة، رغم الاتهامات واسعة النطاق بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي. ويمتد هذا الدعم الثابت إلى معارضة الدعوات لوقف إطلاق النار، حتى لأسباب إنسانية. وزير الخارجية هاكان فيدان التركي أشار في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، الأربعاء، في العاصمة التركية أنقرة، إلى أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة تدعم إسرائيل إلى حد يحظى بتقدير تل أبيب.

بعبارة أخرى، أن "القوات" الإسرائيلية لم تحتل الأراضي الفلسطينية فحسب، بل يبدو أنها تتغلغل أيضاً في النفسية السياسية والدبلوماسية للقيادات الغربية. وتظل مسألة ما إذا كان هذا الاستسلام للبوصلة الأخلاقية الغربية يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة والدول الأوروبية موضع شك. ومع ذلك، هناك وعي ونشاط سياسي ورأي عام متزايد ضد الوضع المأساوي الذي يواجهه الفلسطينيون، خاصة في المدن الأوروبية.

وانتقد فيدان الغرب بقوله: لا يمكن تبني معيار خاص لأوكرانيا وآخر لفلسطين. إذا أردنا عالما عادلا، علينا أن نتصرف دائما بنزاهة"، وأضاف: "لقد فقد الغرب تفوقه الأخلاقي".

وفي تصريحاته الأخيرة، أكد فيدان أن الخطاب حول المستوطنات غير القانونية يجب أن يتغير. وقال إن التسويات يجب أن تسمى "سرقة" ويجب تصحيح المصطلحات.

واليوم نسمع كثيراً عن عبارة "التفوق الأخلاقي للغرب" أيضاً.

أعتقد أننا بحاجة إلى التشكيك في هذا المفهوم في هذه الأيام أيضًا. ومن دون الخوض في بعض المناقشات التاريخية والفلسفية حول ما هو الغرب وما هو أخلاقي، أعتقد أننا يجب أن نتذكر الصفحات المظلمة للغاية من التاريخ الحديث والتحقيق في الإبادة الجماعية في البوسنة وكيف تصرف الموقف "الأخلاقي" الغربي هناك. ولا بد من دراسة الفظائع التي ارتكبت في أفغانستان والعراق من أجل فضح مستوى "الأخلاق" عندما يتعلق الأمر بالغرب والمعايير المزدوجة في التعامل مع ما هو "أخلاقي" وما هو غير أخلاقي .

يجب شرح اللامبالاة تجاه اليمن وميانمار وليبيا وسوريا، وغيرها من الأماكن، قبل أن نتحدث عن "التفوق الأخلاقي" الغربي.

السياسة الثيوقراطية في التركيز

وبالمناسبة، هل كان لدى الغرب تفوق أخلاقي في أي وقت مضى؟ ماذا عن التاريخ الاستعماري في أفريقيا وآسيا والاستغلال في أمريكا الجنوبية، أو معاملة مجتمعات السكان الأصليين في جميع أنحاء أمريكا الشمالية؟

إن الاستغلال والسلب مادياً واجتماعياً وثقافياً لمصالح مادية وبعض الأهداف اللاهوتية هو ما يخفى في عبارة "التفوق الأخلاقي الغربي". أليس السرد السياسي اللاهوتي ، المبني على الصهيونية على وجه التحديد، هو في قلب هجمات غزة أيضًا؟ وكملاحظة جانبية، فقد ثبت أيضًا أن حجة أن إسرائيل هي "الديمقراطية العلمانية الوحيدة" في الشرق الأوسط ما هي إلا أسطورة.

وفي صراع تتنافس فيه الصور والروايات، فقد حان الوقت لاقتراح روايات جديدة حول غزة والنضال الفلسطيني ككل أيضًا. ويجب فضح المعايير المزدوجة والنفاق على كل المستويات، سواء كان ذلك في التغطية الإعلامية أو الخطاب السياسي أو التحليل الأكاديمي.

فإذا ما أغمضت العيون التي تذرف الدموع على الأطفال الأوكرانيين عندما يتم قصف الأطفال الفلسطينيين، فلا يمكن أن يكون هناك "تفوق أخلاقي غربي".

الصورة السينمائية في غزة حقيقية. إنه كابوس حقيقي أظهر فشل الغرب في الاختبار الأخلاقي، وعاجلاً أم آجلاً، ستطارد المتواطئين في قتل الأطفال والمدنيين الأبرياء ضمائرهم.