ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي التركي 9.9 % في فبراير الماضي

ازداد مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسميًّا في تركيا خلال فبراير/ شباط الماضي، بنسبة 9.9 في المئة، مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2017.

جاء ذلك بحسب معطيات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية اليوم الإثنين.

وأوضحت المعطيات أنّ المؤشر قد تراجع خلال فبراير الماضي بنسبة 0.2 بالمئة مقارنة مع يناير 2018.

وحقق مؤشر قطاع التعدين والمحاجر أعلى نسبة ارتفاع في شهر فبراير مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مسجلاً زيادة بنسبة 11,2 %.

كما ارتفع مؤشر الصناعات التحويلية بنسبة 10,4 %. ومؤشر قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 3,3%.