وزير المالية التركي: سنجعل البنك المركزي فعالا أكثر ونخفض التضخم لرقم أحادي

قال وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيراق، "إن من أهم أهدافنا الأساسية في سياسات المرحلة الجديدة، جعل البنك المركزي فعّالاً أكثر من أي وقت مضى".

جاء ذلك في تصريح للوزير، اليوم الخميس في العاصمة التركية أنقرة.

وأضاف ألبيراق: "سياساتنا ستتشكل من خلال التركيز أولًا على انضباط الميزانية وخفض التضخم إلى خانة واحدة والإصلاحات الهيكلية، في إطار هدف النمو المستقر والمستدام للاقتصاد التركي".

وأوضح أن وزارة الخزانة والمالية التركية، ستعمل بتنسيق عالي مع جميع المؤسسات التركية، والقطاع الخاص، وكافة المستثمرين، والشركاء.

وأضاف أنهم سيعملون على تخفيض التضخم إلى رقم أحادي في أقرب وقت، ومن ثم اتخاذ خطوات من أجل تخفيضه أكثر وفقاً للأهداف المرسومة.

وأشار إلى أنه من غير المقبول أن تكون استقلالية البنك المركزي وآليات صنع القرار فيه، خاضعة للشائعات.

وأردف أنهم سيتعاونون وسيعملون جنبا إلى جنب مع جميع الشركاء والجهات الفاعلة في أسواق المال الدولية.

وشدد على أن تركيا ستعمل على زيادة تدفق رؤوس الأموال الخارجية إليها، وتنويع مصادرها.