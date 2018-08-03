وزير المالية التركي: سنعلن في سبتمبر عن برنامج غير مسبوق لنمو اقتصادي صلب

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، اليوم الجمعة، أنه سيتم الكشف عن برنامج جديد لتعزيز نمو الاقتصاد على المدى المتوسط، مؤكداً أن معدلات التضخم والفائدة ستنخفض إلى أرقام من خانة واحدة في العام المقبل.

وأوضح ألبيرق، في مقابلة مع تلفزيون محلي، أنه سيتم الكشف في النصف الأول من شهر أيلول/ سبتمبر القادم عن "برنامج غير مسبوق لنمو صلب وقائم على الإنتاج على المدى المتوسط".

وأشار الوزير التركي أن البرنامج الجديد سيؤدي إلى تحقيق هدف "تركيا قوية وعظيمة" على نحو راسخ.

وفيما يتعلق بمعدلات التضخم التي أعلنت اليوم، قال ألبيرق إن مؤشر أسعار المستهلك (الذي يقيس نسبة التضخم في البلاد) سيشهد اتجاهاً هابطاً مع نهاية عام 2018 الجاري.

وأضاف: "نهدف إلى ضبط معدلات كل من التضخم والفائدة، وتخفيضها إلى خانة الآحاد"، مؤكداً أنه تم اتخاذ خطوات ملموسة بهذا الصدد.

وأعلن معهد الإحصاءات التركي الحكومي في وقت سابق اليوم أن مؤشر أسعار المستهلك بلغت 15.85 بالمئة في تموز/ يوليو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لكن المؤشر شهد ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.55 بالمئة على أساس شهري، مقارنة بحزيران/ يونيو الماضي.