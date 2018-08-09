وزارة الخزانة والمالية تعلن غداً نموذج الاقتصاد التركي الجديد

أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية أن الوزير براءت ألبيراق، سيعلن للرأي العام غدًا الجمعة، عن الإطار المتعلق بنموذج الاقتصاد الجديد الذي جرى تصميمه خلال الاجتماعات التشاورية.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته اليوم، إن النظام المصرفي للبلاد في وضع يمكنه إدارة التقلبات المالية بشكل فعال من خلال هيكليته المالية المتينة وميزانيته.

وتوقعت الوزراة نمو اقتصاد تركيا بين 3 - 4 في المئة خلال 2019 واستقرار عجز الحساب الجاري عند حوالي 4 في المئة.

وأشارت الوزارة إلى استمرار الأعمال والمشاورات المكثفة مع شرائح مختلفة من المجتمع، بشأن إعداد البرنامج الاقتصادي متوسط المدى.

وبيّنت أنه في إطار البرنامج سيتم تحديد حزمة تدابير وسياسات قوية لضمان نمو الاقتصاد بين 3 - 4 في المئة العام القادم، وخفض مستوى التضخم إلى خانة الآحاد في أقرب وقت.

وأوضحت أن برنامج الادخار في القطاع الحكومي، الذي بدأ العام الجاري سيتواصل في المدى المتوسط، وسيتم ضبط عجز الميزانية عند مستوى 1.5 في المئة تقريبًا.

وأكّدت أن مشاريع البنى التحتية ستنفذ بشرط التمويل الخارجي والمستثمرين الأجانب.

وشدّدت على عدم وجود مشاكل فيما يتعلق بمخاطر سعر الصرف والسيولة، وأن ذلك يظهر جليًا في تقارير تصدرها بانتظام مؤسسات الرقابة التركية، "بعكس المزاعم المنتشرة حول مصارفنا وشركاتنا".

ودعت المستثمرين والمواطنين إلى أخذ التقارير الحقيقية بعين الاعتبار، بدلًا من الادعاءات والشائعات.