3 آلاف مستثمر أجنبي طلبوا المشاركة في لقاء وزير المالية التركي

أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية، أنها تلقت 3 آلاف و783 طلبًا حتى مساء الأربعاء، من أجل المشاركة في اللقاء الذي يعتزم وزيرها، برات ألبيراق، عقده، الخميس، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع المستثمرين الأجانب.

جاء ذلك بحسب بيان صدر في وقت متأخر مساء الأربعاء، عن الوزارة التركية.

ووفق البيان فإن اللقاء المرتقب بين الوزير التركي والمستثمرين الأجانب، من المنتظر أن ينطلق في تمام الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي (13.00 تغ)، والتاسعة صباحًا بتوقيت نيويورك.

ولفت البيان أن الوزارة كانت تتوقع أن يشارك ما يقرب من ألف شخص في اللقاء، لتفاجئ بأن هناك 3 آلاف و783 طلبًا تقدم بها مستثمرون من دول عدة للمشاركة، ولا زالت عملية التسجيل مستمرة، ما يرشح زيادة العدد لأكثر من ذلك.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر في وزارة الخزانة والمالية، أن ألبيراق سينقل خلال اللقاء رسائله إلى المستثمرين الدوليين عقب التطورات الاقتصادية الأخيرة؛ على خلفية التوتر بين تركيا والولايات المتحدة.

وأشارت المصادر أنها تتوقع مشاركة مستثمرين من جميع أنحاء العالم لا سيما من الولايات المتحدة، وأوروبا، والشرق الأوسط.