أردوغان يفتتح أول مصنع لصهر الزنك بتركيا

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أكبر مصنع لصهر الزنك في ولاية سيرت جنوب شرقي البلاد، بشراكة مع قطر.

وشارك الرئيس أردوغان في حفل افتتاح أقيم داخل المنطقة الصناعية في سيرت، التي تحتضن مصنع لينيير ميتال لإنتاج الزنك.

وفي كلمة خلال الحفل، قال أردوغان إن هذا المصنع يعد الأكبر في سيرت والمنطقة المحيطة، وبلغت قيمة المشروع 102 مليون دولار.

وأشار إلى أن المصنع بني بشراكة تركية-قطرية، وسوف يلبي نحو نصف احتياجات تركيا من الزنك، ليخفض الاعتماد على الخارج.

وشدّد على أن المشروع سيضمن توفير نحو نصف مليار دولار سنويًا بالنسبة إلى تركيا التي كانت تستورد كامل الزنك من دول أخرى.

وأكّد الرئيس التركي أن مساهمة المشروع للمنطقة سوف تكون رائعة من حيث توفير فرص عمل لنحو 3 آلاف شخص من السكان.

وقال إنه سيضع اليوم أيضًا حجر الأساس لمصانع الرصاص والفضة وحمض الكبريتيك، كامتداد لمشروع مصنع صهر الزنك.

وأوضح أن قيمة هذه الاستثمارات ستبلغ 500 مليون دولار، وستوظف نحو 7 آلاف و500 شخص عند انتهائها عام 2023.

وقدم أردوغان التهنئة لشركة لينيير وكل من رجل الأعمال فكرت بايدرمان، وشريكه القطري عبد العزيز العطية، حيال الاستثمار.