أوكرانيا: نرغب بتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع تركيا

قالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، الجمعة، إن بلادها ترغب بتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع تركيا، بغرض تحقيق أكبر قدر من الفائدة لجميع القطاعات في البلاد.

وأضافت سفيريدينكو في حديثها للأناضول، حول العلاقات التجارية بين أوكرانيا وتركيا، إن "بلادها عقدت 11 لقاء رسميا مع أنقرة منذ عام 2011، بهدف التوصل لاتفاقية تجارة حرة"، ولفتت إلى أن المحادثات بين الجانبين لا تزال مستمرة.

وأوضحت أن رجال الأعمال الأوكرانيين يؤيدون الانفتاح على السوق التركية، مشيرة أن مجالات التعاون الثنائي الرئيسية هي تكنولوجيا المعلومات، والابتكار، والصناعة، والطاقة وسبل رفع كفاءتها، واللوجستيات، والبنية التحتية والنقل، بالإضافة إلى السياحة.

ولفتت إلى وجود مخططات مشتركة بين البلدين، لرفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار سنويا، في الفترة القادمة.

وذكرت سفيريدينكو أن الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، شهدت ارتفاعا بنسبة 50 بالمئة في حجم تجارة السلع بين الجانبين، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما أكدت حرص كييف على جذب المستثمرين الأتراك إلى أوكرانيا، عبر خلق فرص مهمة في القطاعيين الخاص والعام.