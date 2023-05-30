أردوغان يلتقي برجل الاقتصاد البارز محمد شيمشك

كشفت مصادر إعلامية محلية وعالمية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان التقى مع قيصر الاقتصاد السابق محمد شيمشك يوم الاثنين.

وكانت بعض التقارير أشارت قبل انتخابات 14 مايو/أيار، إلى احتمال ضم شيمشك إلى الحكومة الجديدة بعد حسم الانتخابات.

وتحدث إبراهيم قالن الناطق باسم الرئاسة مؤخراً عن الشائعات المتعلقة بتعيين الوزير السابق شيمشك في الحكومة الجديدة، قائلاً إن شيمشك "أعرب عن دعمه غير المباشر لهذه العملية وسيواصل المضي قدماً".

وبعد فوز أردوغان التاريخي في جولة الإعادة الرئاسية يوم الأحد، هنأه شيمشك على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: "أهنئ رئيسنا رجب طيب أردوغان، الذي أعيد انتخابه بدعم قوي من شعبنا في مسيرته السياسية التي استمرت ربع قرن. وأتمنى التوفيق لرئيسنا في خدمته لأمتنا. وأتمنى أن يحمل العصر الجديد كل التفاؤل لبلدنا والعالم".

وكان شيمشك قد صرح في مارس/آذار بأنه غير مهتم بالعمل السياسي.

لكنه قال بعد لقائه الأخير مع أردوغان إنه مستعد لتقديم الدعم اللازم. وكتب على تويتر "لكن بسبب عملي في المؤسسات المالية الأجنبية، لا أفكر في الانخراط في السياسة النشطة".

من جانبه قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر تشليك إن أردوغان وشيمشك ناقشا التطورات والسياسات الأخيرة.

وأضاف: "إذا كان شيمشك يفضل السياسة النشطة، فستكون جميع آليات وإمكانيات حزبنا مفتوحة له".

وأشار تشليك إلى إن أردوغان لم يقدم عرضاً لشيمشك فيما يتعلق بوزارة أو نائب رئيس أو منصب كبير المستشارين.