زيارة أردوغان القادمة للخليج العربي فرصة جذب لاستثمارات عربية كبيرة

تتوقع تركيا استثمارات مباشرة من دول الخليج في الأصول المحلية بنحو عشرة مليارات دولار بصفة مبدئية في إطار زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان القادمة للمنطقة في غضون أسبوعين، كما صرح اثنان من كبار المسؤولين الأتراك.

من المقرر أن يزور أردوغان السعودية وقطر والإمارات بين 17 و19 يوليو/تموز هي الأولى بعد إعادة انتخابه في مايو/أيار، لإجراء مباحثات سياسية واقتصادية بخاصة.

وقال المصدران، اللذان تحدثا شريطة عدم نشر اسميهما لأن المحادثات خاصة وأن الصفقات لم تستكمل بعد، إن من المتوقع ضخ استثمارات إجمالية تصل إلى 30 مليار دولار على فترة أطول في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والدفاع في تركيا.