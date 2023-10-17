الرئيس التركي: نهدف لوصول نصيب الفرد من الدخل إلى 17 ألف دولار عام 2028

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته تهدف لرفع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 17 ألف دولار بحلول العام 2028.

جاء ذلك في تدوينة نشرها الثلاثاء عبر منصة "إكس" (تويتر) حول الخطة التنموية الـ 12 للفترة بين عامي 2024-2028 التي أعدتها الحكومة.

وأضاف أردوغان أن الحكومة تهدف أيضاً في إطار الخطة لتحقيق متوسط نمو "مستقر ومتوازن" بنسبة 5 بالمئة، والوصول بالدخل القومي إلى ترليون و589 مليار دولار عام 2028.

وأفاد الرئيس التركي بأن حكومته قامت بإعداد الخطة في ضوء رؤية 2053، واصفاً إياها بمثابة "خارطة طريق تركيا" للأعوام الخمس المقبلة.

ونوه إلى إسهامات منظمات المجتمع المدني، والمنظمات المهنية وعالم الأعمال في إعداد الخطة التنموية.

وشدد على أن الخطة تقوم على أسس رئيسية هامة أبرزها اليد العاملة النوعية، والأسرة القوية، والنمو المستقر، والاقتصاد القوي، والتحول الأخضر والرقمي والإنتاج التنافسي، إلى جانب الإدارة الديمقراطية القائمة على العدالة.

كما تقوم الخطة أيضاً على تقليص معدل البطالة إلى 7.5 بالمئة عام 2028، ورفع الصادرات إلى 375 مليار دولار.

أما التضخم، فإن الحكومة تعتزم تقليصه إلى خانة واحدة بشكل دائم ليبلغ 4.7 بالمئة عام 2028، وفقاً لما ذكره الرئيس أردوغان.