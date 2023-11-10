نصرةً لغزة.. الأتراك يتحولون إلى نظام الدفع الإلكتروني تروي TROY

اكتسب الاهتمام بنظام TROY، وهو نظام تحريك الأموال والدفع بالبطاقات الإلكترونية المحلية تم تقديمه عام 2016، زخماً ملحوظاً في الوقت الحالي، وفقاً للإعلام المحلي.

ويأت هذا الزخم في إطار مساهمة الأتراك في حملة مقاطعة الشركات الإسرائيلية أو الداعمة لإسرائيل احتجاجاً على حربها على غزة.

وأُنشئ نظام البطاقات المحلية تحت قيادة مركز البطاقات المصرفية بين البنوك BKM، عام 1990 بالشراكة مع 13 بنكاً تركياً عاماً وخاصاً، ضمن نظام الدفع بالبطاقات. وتم تسريع الأعمال الإضافية على النظام بعد أن أصبح البنك المركزي لجمهورية تركيا مساهماً مسيطراً في مركز البطاقات المصرفية عام 2020، وفقاً لتقرير أصدرته وكالة الأناضول يوم الخميس.

ومع تطبيق استراتيجية نشر بطاقات الدفع الصادرة عن المركز هذا العام، حققت "تروي" التي تدعم أحدث التقنيات في مجال أنظمة البطاقات، نمواً سريعاً في الاستخدام والعدد.

ويوجد حالياً ما يقرب من 19 مليون بطاقة تحمل شعار "تروي" التي حققت اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول 2023، انتساب 55 عضواً لها كبنكٍ ومؤسسة نقود إلكترونية، إذ يمكن استخدام بطاقات "تروي" في جميع نقاط النقد وأجهزة نقاط البيع ومعاملات التجارة الإلكترونية محلياً.

ويمكن الحصول على بطاقات TROY التي يمكن استخدامها في الخارج وفي الأماكن التي تكون فيها شعارات أنظمة البطاقات الدولية الموجودة على ظهر البطاقة صالحة، عن طريق التقدم بطلبٍ إلى البنوك ومؤسسات النقود الإلكترونية.

وفي حين زاد حجم التسوق باستخدام بطاقات "تروي" بنحو 14 ضعفاً في أكتوبر/تشرين الأول مقارنةً بالحجم في يناير/كانون الثاني من هذا العام، حيث وصل إلى 48 مليار ليرة تركية، فقد تم إجراء معاملات بقيمة إجمالية قدرها 239.2 مليار ليرة تركية باستخدام هذه البطاقات منذ بداية عام 2023.

وصرح مسؤولو البنوك أن الطلب على بطاقات "تروي" في البنوك قد تسارع في الأسابيع الأخيرة، وأن هناك حاجة للحصول على بطاقات جديدة واستبدال البطاقات المعمول بها قبل إصدار "تروي".

من جانبه أوضح أتيلا شندور أحد مستخدمي البطاقة، أنه يستخدم بطاقة TROY منذ حوالي عام، وأنه راضٍ عن فعاليتها. وقال: "اخترت بطاقة تروي لأنها محلية ووطنية، وأنا أوصي بها كل معارفي".

ووفقاً لتقريرٍ محلي منفصل، أكد أن رئاسة الشؤون الدينية التركية ستتحول إلى استخدام البطاقة المعنية في الأسابيع المقبلة.

وقد عقدت الهيئة الدينية اجتماعات مع المؤسسات المالية التي تدفع رواتب بدون فوائد، يخصُّ الانتقال إلى بطاقة "تروي". وأكدت المديرية بدورها أيضاً أن موظفيها سيستخدمون البطاقة من الآن فصاعداً.