البنك المركزي التركي يحقق أعلى احتياطي على الإطلاق

أعلن البنك المركزي التركي، الخميس، ارتفاع إجمالي الاحتياطيات لديه بمقدار مليارين و25 مليون دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري ليبلغ 136.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وبحسب بيانات المركزي التركي ارتفع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك في الفترة المذكورة بمقدار 1.771 مليار دولار ليبلغ 90 مليارا و997 مليون دولار.

وأما إجمالي احتياطيات الذهب فقد ارتفعت بمقدار 225 مليون دولار إلى 45 مليارا و496 مليون دولار.

وبلغت زيادة إجمالي الاحتياطيات منذ مايو/ أيار الماضي 38 مليارا و35 مليون دولار، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 136 مليارا و 493 مليون دولار.