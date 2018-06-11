وزارة المالية التركية: إعفاء المواطنين مولدي الطاقة الشمسية من الضرائب

قررت وزارة المالية التركية اليوم الاثنين إعفاء المواطنين من العاملين في توليد الطاقة الشمسية من الضرائب، عند بيعهم ما يزيد عن حاجتهم منها.



ودخل القرار حيز التنفيذ بعد نشره في عدد اليوم بالجريدة الرسمية.



وجاء في القرار أن كل مواطن يمتلك وحدة طاقة شمسية فوق مسكنه، ويرغب في بيع الطاقة الزائدة عن حاجته، سيُعتبر من "صغار الكسبة" وسيُعفى من شتى أنواع الضرائب.



كما أوضح القرار إعفاء أصحاب المصانع والشركات أيضا من ضرائب بيع الطاقة، في حال استخدام العقار كمسكن ومكان للعمل في الوقت نفسه.



وتولي تركيا أهمية بالغة لتوليد الطاقة المتجددة من مصادر لا تلحق أضرارا بالبيئة، وتسعى للحد من الاعتماد على مشتقات النفط والغاز الطبيعي كمصادر رئيسية للطاقة.



وإلى جانب اهتمامها بالطاقة الشمسية وتشجيع مواطنيها على استخدامها، تخطط تركيا لإنشاء أكبر محطة رياح بحرية في العالم.



كما تهدف إلى تفعيل 10 آلاف ميغاواط من الطاقة الشمسية و10 آلاف أخرى من طاقة الرياح خلال الأعوام العشرة المقبلة.