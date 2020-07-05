أردوغان: رفعنا إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة إلى 66%

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن بلاده رفعت إنتاج الطاقة الكهربائية عبر المصادر المحلية والمتجددة إلى 66 % من إجمالي الإنتاج خلال أول 5 أشهر من العام الحالي.

ومن قصر وحيد الدين الرئاسي في إسطنبول، شارك أردوغان عبر تقنية الفيديو في مراسم افتتاح محطات طاقة كهرومائية بعدد من الولايات التركية.

وأضاف أردوغان: "حللنا في المرتبة الثانية أوروبيا في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة العام الماضي".

وأفاد بأن تركيا ستفتح أول مصنع محلي للألواح الشمسية المتكاملة خلال أغسطس/ آب المقبل.

ونوّه بانعكاس بيئة الثقة إيجابيا على استثمارات الطاقة في تركيا بعد إنشاء هذه البيئة عبر بذل جهود كبيرة.

وأشار أردوغان إلى أن بلاده في السنوات الـ 18 الأخيرة (حكومات حزب العدالة والتنمية) سجلت زيادة في طلب الطاقة بنسبة 5 %، وهو حجم يضعها في المرتبة الثانية بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأوضح أن حكومات العدالة والتنمية، في السنوات الـ 18 الماضية، أسست محطات كهرومائية بطاقة بلغت 16 ألفا و554 ميغاواطا، وهي طاقة تعادل قيمتها بالمقارنة بواردات الغاز الطبيعي، 17 مليار دولار.

وأشار أردوغان إلى افتتاح 52 محطة كهرومائية اليوم بشكل رسمي، تعادل طاقتها ألفاً و439 ميغاواطا، قائلاً :" هذه المشاريع تعتمد على الطاقة النظيفة، التي لن تؤذي شعبنا".

وانطلاقاً من مقولة علماء التاريخ، "الماء حضارة"، أكد أردوغان أن "الطاقة من أهم عناصر الحضارة".

وأضاف: "من دون طاقة لا توجد تنمية، ولن تستطيع الدول أن تقف على قدميها، هذه الطاقة المتجددة، ستنهض بتركيا في المستقبل"

وفي مجال الاعتماد على الطاقة المتجددة، أشار أردوغان إلى أن الأرقام تضع تركيا في المركز الثالث عشر عالميا، والسادسة أوروبيا.

وأضاف "بالاعتماد على الطاقة الكهرومائية تحتل تركيا المركز التاسع عالميا والثاني أوروبيا، وفي طاقة الرياح تحتل المرتبة الثانية عشر عالميا والسابعة أوروبيا، وفي الطاقة الشمسية الرابعة عشرة عالميا والسابعة أوروبيا، والطاقة الجوفية الرابعة عالميا والأولى أوروبيا".

وإلى جانب مشاريع الطاقة استعرض أردوغان الإنجازات التي تحققت في السنوات الـ 18 الأخيرة، من خلال رفع عدد المدارس إلى 87 ألف مدرسة، والكادر التعليمي إلى 965 ألف مدرس، و افتتاح 132 جامعة جديدة لتحقيق المساواة في فرص التعليم أمام كافة أبناء الشعب.

وأشار إلى تأسيس نظام رعاية طبية، حظي بتقدير العالم بأسره.

ولفت إلى شق طرقات بطول 21 ألف كيلو متر، و1400 كيلو متر طرق سريعة، و473 نفق للمركبات وخط قطار سريع سيصل طوله قريبا إلى ألفي كيلو متر، و30 مطارا.

وفي القطاع الصناعي، أكد الرئيس التركي دعم حكومته للقطاع بافتتاح مناطق صناعية في مختلف الولايات، وتقديم التسهيلات للصناعيين وخاصة أصحاب الصناعات التكنولوجية.

وأوضح أنّ بلاده رفعت اكتفاءها الذاتي في الصناعات الدفاعية من 20 % إلى 70 %، بطرح 700 مشروع جديد على 62 مشروعا للصناعات دفاعية كان موجودا في السابق، ووصلت ميزانية المشروعات الجديدة إلى 60 مليار دولار.

وقال أردوغان: " كنا نصدر المواد الخام المستخرجة، بسبب نقص التكنولوجيا، أما الآن بمواردنا البشرية وتقنياتنا، سنستثمر هذه المواد الخام ثم نصدرها".

وأكد خلال كلمته، أن بلاده أظهرت للجميع أنها لم تستسلم للوباء عبر مواصلة دعم الاستثمارات والإنتاج وتوفير فرص العمل، بينما انغلقت بقية دول العالم على نفسها.

وأضاف أردوغان أن تركيا أكدت عزمها على تحقيق أهداف 2023 عبر مواصلة استثماراتها إلى جانب الخدمات الصحية خلال فترة تفشي وباء كورونا.