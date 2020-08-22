بعد اكتشاف حقل الغاز الضخم.. تعرف على إنتاج تركيا من النفط والغاز

في حدث لفت أنظار المنطقة والعالم، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، عن البشرى التي وعد بها شعبه معلناً اكتشاف سفينة التنقيب التركية "الفاتح" حقل غاز طبيعي بالبحر الأسود، تقدر احتياطياته بـ 320 مليار متر مكعب.

وتم اكتشاف حقل الغاز الذي أطلق عليه حقل غاز صقاريا، في المنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا بالبحر الأسود على بعد 170 كيلومترا من سواحل البلاد، ورغم أنه ليس الحقل الأول في البلاد إلا أنه الأكبر على الإطلاق.

وقدر وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز القيمة الاقتصادية لاحتياطي الغاز المكتشف في البحر الأسود بنحو 65 مليار دولار، مشيراً إلى أن الاكتشاف الذي يعد الأضخم في تاريخ الجمهورية التركية سيساهم في خفض فاتورة الغاز السنوية للبلاد والبالغة 12 مليار دولار.

يعد الاكتشاف الأخير الأضخم في تاريخ تركيا إلا أنه ليس الأول من نوعه إذ إن تركيا تنتج بالفعل النفط والغاز الطبيعي منذ عقود وإن كان بكميات ضئيلة.

عقب ثلاث سنوات فقط من إعلان الجمهورية التركية بالتحديد في مارس/ أذار عام 1926 أصدر البرلمان التركي القانون رقم 792 الذي ينص على أن حق التنقيب واستخراج البترول ومشتقاته يُمنح حصرياً للحكومة فقط.

كانت أول بئر بترول بدأت الإنتاج في تركيا هي بئر رامان-8 بولاية باطمان جنوب شرقي تركيا وبدأت أعمال الحفر به عام 1945 وبدأ الإنتاج الفعلي في مارس 1948. بينما بدأت أول أعمال تنقيب عن الغاز الطبيعي عام 1970.

بلغ إنتاج تركيا من الغاز الطبيعي حتى نهاية العام الماضي 16 مليارا و615 مليون متر مكعب، وبلغ الإنتاج في 2019 473,8 مليون متر مكعب.

يتولى مهمة استخراج الغاز في تركيا شركة النفط التركية (TPAO) إضافة إلى بعض الشركات الخاصة المحلية والأجنبية.

يصل حجم احتياجات تركيا من الغاز سنوياً 45 مليار متر مكعب تنتج منها محلياً نحو 1 في المئة والباقي يتم استيراده من روسيا وأذربيجان عبر خطوط أنابيب تمر من تركيا، وفي صورة غاز مسال من عدة دول منها النرويج والولايات المتحدة وقطر والجزائر.