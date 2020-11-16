تركيا في المرتبة الخامسة أوروبياً في نمو الطاقة المتجددة لعام 2020

احتلت تركيا المرتبة الخامسة على مستوى أوروبا هذا العام في زيادة قدرتها على إنتاج الطاقة المتجددة، حيث تقرر أن تضيف البلاد 22.2 جيغا واط بحلول عام 2025 ليصل إنتاجها إلى 66.8 جيغا واط، وفقاً لتقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة لعام 2020 الذي نشر هذا الشهر.

وبلغ إجمالي قدرة الطاقة المتجددة المركبة في البلاد لغاية عام 2019، 44.6 جيغا واط، أنتجت الطاقة الكهرومائية منها 28.5 جيغا واط، والرياح 7.58 جيغا واط والطاقة الشمسية 6 جيغا واط. بينما تمثل الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الحيوية ومصادر أخرى 2.52 جيغا واط المتبقية.

وبدأت قدرة الطاقة المتجددة في تركيا في الزيادة بشكل ملحوظ بعد عام 2008 عندما بلغ إجمالي هذه القدرة 14.3 جيغا واط. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يستمر هذا الاتجاه بوتيرة كبيرة.

وفي معرض حديثه مع وكالة أنباء الأناضول قال "حيمي بهار" كبير محللي الطاقة في وكالة الطاقة الدولية، إنه حتى خلال أصعب أوقات كوفيد-19 "لم تتوقف مشاريع طاقة الرياح في تركيا".

وأوضح أن خطة دعم الطاقة المتجددة في البلاد، التي كان من المقرر أن تنتهي في نهاية العام، حفزت المستثمرين على إكمال مشاريعهم التي تتمتع بضمان شراء لمدة 10 سنوات يختلف اعتماداً على نوع مصدر الطاقة المستخدم، بحلول نهاية العام.

وقد وافقت الحكومة التركية على تمديد فترة خطة الدعم حتى 31 يونيو 2021 بسبب جائحة الفيروس المستجد.

وأوضح "بهار"، أن هذا التمديد خلق فرصة جديدة للمستثمرين الذين سيتمكنون الآن من تشغيل مشاريعهم الجديدة حتى 31 يونيو. وأنه بالرغم من أن مستقبل خطة دعم الطاقة الجديدة بعد 31 يونيو لا يزال غير مؤكد، لكنه أعرب عن تفاؤله بشأن نمو طاقة الرياح حتى عام 2025.

وقال: "لدى تركيا الآن أرخص أسعار لطاقة الرياح في العالم. وبالنظر إلى انخفاض الأسعار وفعالية الإمكانيات، ستستمر قدرة البلاد بالتأكيد على تطوير هذا القطاع".

يذكر أن أن إجمالي طاقة الرياح سيزداد بنسبة 146% ليصل إلى 12.8 جيغا واط مقارنة بالمستويات النهائية لعام 2019.

وتحدث "بهار" عن الطاقة الشمسية باعتبارها مورداً يدر الكثير من الأرباح لذلك يتم التخطيط لمشاريع ضخمة تتنبأ بأسرع نمو في تركيا بحلول عام 2025، بزيادة 280% وصولاً إلى طاقة تقدر بـ16.8 جيغا واط.

وقال: "يشهد هذا العام قفزة انتقالية للطاقة الشمسية في تركيا، ونتوقع أن تصل إلى حوالي 600 ميغاواط بحلول نهاية هذا العام. وسيكون قطاع الطاقة الشمسية ديناميكياً للغاية بفضل المناقصات المطروحة والتي من شأنها أن تضيف إنتاج الطاقة المتجددة حوالي 1 جيغا واط".

ومن المقرر أن تتلقى تركيا طلبات الحصول على مناقصات الطاقة الشمسية المصغرة في يناير 2021. وسيتم بموجب هذه المناقصات توليد 1 جيغا واط من القدرة في 36 منطقة في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف "بهار": "أمام الطاقة الشمسية طريق مفتوح وطويل في السنوات القادمة حيث أصبحت مناقصات أسعار الطاقة الشمسية تنافسية للغاية في تركيا مقارنة بأوروبا".

ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، من المقرر أن تزداد القدرة التركيبية الإجمالية في البلاد بنسبة 50% بحلول عام 2025 مع إضافات تبلغ 22.8 جيغا واط، وذلك جنباً إلى جنب مع نمو قدرات الطاقة الكهرومائية والطاقة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية.

وستجعل هذه الإضافات من تركيا خامس أكبر دولة في زيادة القدرة الاستيعابية في أوروبا وسترفع البلاد إلى المرتبة 12 في العالم. كما يتوقع أن تستمر قدرة الطاقة المتجددة الإضافية الصافية في الزيادة حتى خلال الموجة الثانية من الوباء.

حيث أكد "بهار" على ذلك بالقول: "لدى المستثمرين بالفعل إقبال كبير على مصادر الطاقة المتجددة".