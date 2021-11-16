تركيا والجزائر تعتزمان تمديد صفقة الغاز الطبيعي المسال

صرح وزير الطاقة التركي "فاتح دونماز" يوم الخميس أن المفاوضات بين تركيا والجزائر بشأن صفقة لشراء الغاز الطبيعي المسال تتقدم بمنحىً إيجابي.

وتشارف الاتفاقية الحالية التي حصلت تركيا من خلالها على الغاز الطبيعي المسال من الجزائر لنحو 30 عاماً، على الانتهاء بحلول عام 2024.

وحول سير تقدم الاتفاقية قال الوزير "دونماز":"مفاوضاتنا بشأن تمديد العقد الحالي وغيره من الموضوعات الخاصة بالتجارة بما في ذلك زيادة القدرة، فضلاً عن مجال التعاون الجديد تسير بشكل إيجابي".

جاء ذلك خلال لقاء صحفي مع نظيره الجزائري "محمد عرقاب" عقب انعقاد الدورة الحادية عشرة للجنة الجزائرية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي.

وأوضح "دونماز" أنهما عقدا اجتماعاً مفصلاً ضم عدداً من القضايا الهامة، وأن نتائج الموضوعات التي تمت مناقشتها ستتكشف قريباً. مضيفاً أن حجم التجارة بين الدولتين انخفض في السنوات الأخيرة وتأثر سلبا بالوباء، بعدما وصلت التجارة الثنائية إلى أعلى مستوى لها في 2014.

وفي إشارة إلى أن 90% من واردات تركيا من الجزائر مرتبطة بالطاقة، قال الوزير: "إن إمكانات التعاون بين بلدينا في مجال الطاقة لا تقتصر على واردات الغاز الطبيعي المسال. لدينا إمكانات تعاون كبيرة في مجالات الطاقة الأخرى، وخاصة في الهيدروكربونات والتعدين والطاقة المتجددة".

وأشار إلى أن شركة خطوط أنابيب البترول التركية ومؤسسة البترول التركية والمديرية العامة لأبحاث المعادن والاستكشاف، أجرت خلال الاجتماعات الحالية، اتصالات هامة مع نظرائها في الجزائر.

وقال: "ليس لدي شك في أننا سوف نرتقي بتعاوننا إلى مستوى أعلى من خلال هذه الاتصالات".

وشدد دونماز على أن القارة الإفريقية كلها باتت تستثمر أكثر في الجزائر.

وفي إشارة إلى أن ما يقرب من 1300 شركة تركية قد استثمرت حوالي 5 مليارات دولار في الجزائر، قال الوزير التركي إن هذه الشركات توظف ما يقرب من 30 ألف شخص في البلد المغاربي.

وفيما يتعلق بطبيعة العلاقة القائمة على مبدأ رابح-رابح، قال "دونماز" إن شركة النفط الحكومية الجزائرية "سوناطراك" استثمرت أيضاً في منطقة "جيهان" بولاية أضنة جنوب تركيا. معلناً في الوقت نفسه أن تركيا ستبدأ تشغيل وحدة التخزين العائمة الثالثة لإعادة تحويل الغاز الطبيعي إلى غاز مسال عام 2022. وأن تركيا قادرة الآن على تلبية 50% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من الغاز الطبيعي المسال.

يذكر أن تركيا تمتلك حالياً محطتين للغاز الطبيعي المسال ووحدتي تخزينٍ عائمتين.