تركيا تخطط لإنتاج نحو 30 غيغاواط من طاقة الرياح المركبة بحلول 2035

تعمل تركيا على زيادة القدرة المركبة لطاقة الرياح بهدف إيصالها إلى 29.6 غيغاواط بحلول عام 2035، منها 5 غيغاواط في البحر.

وقُدِّرت التوقعات من خلال خطة الطاقة الوطنية التركية المنشورة مؤخراً، والتي أُعدِّت على أساس هدف وزارة الطاقة والموارد الطبيعية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2053.

وتضمنت الخطة خطوات يتعين اتخاذها حتى ذلك الحين، منها أن يتم تشغيل حوالي 96.6 غيغاواط من الطاقة الكهربائية في الفترة 2020-2035، وفقاً للخطة.

وتم حساب ارتفاع حصة مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة في الطاقة الكهربائية المركبة إلى 43.5% وحصة مصادر الطاقة المتجددة إلى 64.7% في الفترة المذكورة.

كما تقرر في الخطة أن تبلغ السعة المركبة لطاقة الرياح في البلاد 29.6 غيغاواط عام 2035، منها 24.6 غيغاواط في البر و 5 غيغاواط في البحر.

وقدم ولي بيلغي خان ياشاجان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية طاقة الرياح البحرية، تقييماً مفصلاً لهدف تركيب طاقة الرياح البحرية في تركيا.

وفي إشارة إلى أن الإعلان عن الهدف يمثل بداية مهمة للقطاع، قال ياشاجان: "نعتقد أن هذه الخطوة ستسهم في أن تكون بلادنا قاعدة إمداد لمحطات طاقة الرياح البحرية وكذلك مركزاً لتطوير القطاع البحري".

وأكد على أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يمكن أن يتم أيضاً من خلال محطات الطاقة البحرية، مشيراً أن: "طاقة الرياح البحرية هي منطقة غير مستخدمة في تركيا ولديها إمكانات كبيرة".

وأوضح أنه تتم تجربة أساليب جديدة في مجال الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم ضمن إطار عمل نماذج واحتياجات أعمال الطاقة، وأن "الرياح لا تُستخدم فقط لتوليد الطاقة، بل تُستخدم أيضاً في إنتاج الهيدروجين".

وشدد على أنه "في تركيا، يمكن استخدام محطات الطاقة هذه في إنتاج الهيدروجين الأخضر".

وتُعد تركيا من بين الدول الأربع التي تتمتع بأعلى إمكانات طاقة رياح بحرية، وفقاً لتقرير مجلس طاقة الرياح العالمي الذي نُشر العام الماضي.

وأكد ياشاجان بالقول: "تقرير مجلس طاقة الرياح العالمية 2022" يوضح أن تركيا وأذربيجان وأستراليا وسريلانكا تبرز باعتبارها البلدان التي تتمتع بأعلى إمكانات طاقة رياح بحرية.

وتبلغ الطاقة المركبة لطاقة الرياح البرية في تركيا 11 غيغاواط، وتُحسب إمكانات الدولة التي لا تمتلك حتى الآن محطة طاقة رياح بحرية، على أنها 70 غيغاواط.