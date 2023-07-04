بنك ألماني يقدم 20 مليون يورو لتمويل الطاقة المتجددة في تركيا

يعتزم البنك الألماني للتنمية "KFW" تقديم تمويل بقيمة 20 مليون يورو لتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة في تركيا.

وأوضحت الجريدة الرسمية في تركيا، الثلاثاء، أن التمويل سيتم منحه إلى بنك التنمية والاستثمار التركي "TKYB"، وبنك التنمية الصناعية التركي "TSKB".

وأضافت أن المبلغ المقدم يهدف إلى تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وإيجاد حلول تخزين الطاقة وكفاءتها.

وأشارت إلى أن المنح ستقدم إلى البنكين التركيين مناصفة وغير قابلة للاسترداد.

ويشهد قطاع الطاقة النظيفة في تركيا، تنافساً شديداً خلال الفترة الحالية، حيث يتسابق عدد كبير من الشركات الأجنبية للاستثمار في تنفيذ مشاريع بطاريات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ووفقاً لبيانات سابقة لوكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن تنمو قدرة الطاقة المتجددة في تركيا بنسبة 64 بالمئة، أو 33.8 غيغاوات، في السنوات الخمس المقبلة، ما سيساعد على تصنيف البلاد ضمن أكبر 10 أسواق متجددة في العالم.

ومن المقرر أن تستحوذ الطاقة الشمسية على نصيب الأسد في النمو المتوقع لقدرة الطاقة المتجددة في تركيا بنسبة 49 بالمئة، بينما تمثل طاقة الرياح 24 بالمئة من إجمالي النمو.

وكانت شركة "هايف إنرجي" البريطانية تقدمت، مطلع العام الجاري، بطلب تنفيذ مشاريع بطاريات الطاقة الشمسية بسعات تتراوح من 11 إلى 230 ميغاوات، وتركز المشاريع على 19 مدينة تركية، ابتداء من محافظة غازي عنتاب في جنوب شرقي البلاد إلى محافظة باليكسير الغربية، حيث تبلغ السعة الإجمالية للمشاريع نحو 4 غيغاوات.

وتتوقع تركيا استثماراً أولياً بقيمة 1.5 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة.

وتمثل الطاقة المتجددة الحالية في تركيا أكثر من نصف إجمالي قدرة الطاقة المركبة في البلاد، والتي بلغت 104.488 ميغاواط بحلول 7 أبريل/ نيسان الماضي.

وتأتي الرياح بعد الطاقة الكهرومائية التي تبلغ حوالي 316.00 ميغاواط، كثاني أكبر مصدر متجدد للكهرباء عند 11.490 ميغاواط. وبلغت قدرة منشآت الطاقة الشمسية في تركيا 9.820 ميغاواط في نفس الفترة، بحسب وكالة الأناضول.

علاوة على ذلك، من المتوقع إضافة ما لا يقل عن 1000 ميغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى محفظة الطاقة المتجددة في البلاد عام 2023.