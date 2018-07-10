شاكيرا تلتقي جمهورها التركي غداً في إسطنبول

تحيي المطربة الكولومبية الشهيرة شاكيرا، حفلًا غنائيًّا، مساء غد الأربعاء، في إسطنبول.

ويأتي حفل إسطنبول في إطار جولة عالمية تحت اسم "El Dorado"، وهو في الوقت نفسه اسم آخر ألبوم للفنانة الكولومبية من أصول لبنانية.

ويقام الحفل الغنائي في ملعب نادي بشيكطاش التركي لكرة القدم "فودافون بارك" .

وبدأت شاكيرا، الحائزة على 12 جائزة "غرامي" الموسيقية، جولتها العالمية في 3 يونيو/ حزيران الماضي.

ويعتبر حفل الأربعاء الأول لشاكيرا في إسطنبول، منذ نحو 11 عاماً.

ويرافق شاكيرا في رحلتها إلى إسطنبول زوجها جيرارد بيكيه لاعب نادي برشلونة الإسباني وولديهما، إضافة إلى كل أفراد عائلتها. وطلبت شاكيرا من القائمين على الحفل تنظيم جولة سياحية لها ولعائلتها لزيارة أبرز المعالم السياحية في إسطنبول.