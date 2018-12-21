8.1 مليار دولار حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية على تركيا في 9 أشهر

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، الجمعة، أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بتركيا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 الجاري بلغ 8.1 مليارات دولار.

وقالت الوزارة في تقرير إن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال الفترة ذاتها من 2017، قدّرت بـ 7.76 مليارات دولار.

ووفق المصدر نفسه، بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق التركية، في سبتمبر الماضي، 1.06 مليار دولار.

فيما بلغ المؤشر أعلى مستوياته في أغسطس/ آب الماضي، بـ 1.3 مليار دولار.

وبخصوص الاستثمار في الأسهم، والذي يشكل حجر الأساس في احتساب قيمة الاستثمار الأجنبي، بلغ التدفق المباشر إلى تركيا بالفترة نفسها، نحو 4.26 مليارات دولار، علماً بأن 64.8 في المائة من هذا المبلغ وافد من دول الاتحاد الأوروبي، وفق المصدر ذاته.

وخلال الفترة المذكورة، بلغت تدفقات إيطاليا 478 مليون دولار، والنمسا 418 مليون دولار، وهولندا 338 مليون دولار، باعتبارها المصادر الأوروبية الثلاثة الأولى لتدفق رأس المال المباشر نحو تركيا.

كما أشار التقرير إلى أن 997 مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر وصل من الدول الآسيوية، فيما بلغت التدفقات الاستثمارية الأمريكية 249 مليون دولار، وذلك خلال الفترة الزمنية نفسها.

والعام الماضي، اجتذبت تركيا 10.94 مليارات دولار على شكل استثمارات دولية مباشرة، منها 7.45 مليارات دولار إجمالي تدفق الاستثمار في الأسهم.

كما أشارت الوزارة إلى أن 943 مليون دولار من إجمالي أسهم رأس المال، كان في قطاع الصناعات التحويلية، يليه قطاع الوساطة المالية بواقع 916 مليون دولار.

وفي الأشهر التسعة الأولى من 2018، شهدت تركيا إنشاء 4918 شركة جديدة مدعومة من الخارج، في حين استفادت 87 شركة محلية من الشركاء الدوليين.