الاتحاد الأوروبي يصادق على ملكية تركيا للحقوق الفكرية للسيارة "توغ"

الاتحاد الأوروبي يصادق على امتلاك تركيا، ملكية كافة الحقوق الفكرية للتصميم الداخلي والخارجي الخاص بسيارتها المحلية (TOGG).

جاء ذلك بناء على طلب تقدمت به مجموعة الشركات المشرفة على تصنيع السيارة التركية المحلية، في وقت سابق، إلى مكتب الاتحاد الأوروبي لحقوق الملكية الفكرية.

ووفقاً للقرار، باتت حقوق الملكية الفكرية لتصميم السيارة المحلية خاصة بتركيا 100 بالمئة، ولا يحق لأي جهة أخرى حول العالم، استنساخها سواء بشكل كامل أو جزئي.

وتعتبر مصادقة مكتب الاتحاد الأوروبي لحقوق الملكية الفكرية، سارية لـ 5 أعوام.

وفي 27 ديسمبر/كانون الأول 2019، كشفت تركيا عن نموذجين أوليين لسيارتها المحلية، بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، في ولاية قوجة إيلي.

و انطلق مشروع السيارة المحلية، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون لتشكيل مجموعة مشتركة لمبادرة إنتاج السيارة المحلية، بمشاركة شركات مجموعة "الأناضول"، و"بي إم سي"، و"كوك" القابضة، ومجموعة "توركسيل"، و"زورلو" القابضة، واتحاد الغرف والبورصات التركية.

ومن المتوقع أن تنطلق مرحلة الإنتاج الشامل للسيارة اعتبارا من 2022.