تركيا تستعد لإصدار عملتها الرقمية



يستعد البنك المركزي التركي بالتعاون مع عدة مؤسسات تكنولوجية تركية لإطلاق نسخة تجريبية من مشروع تطوير العملة الوطنية الرقمية.

وبدأ البنك المركزي العام الماضي التعاون مع شركات هوالسان وأسيلسان ومركز أبحاث المعلوماتية وأمن المعلومات التابع لهيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية (توبيتاك) مشروعاً لتطوير نظام لليرة التركية الرقمية تماشياً مع انتشار تطبيقات العملات الرقمية والعملات المشفرة في مختلف المجالات في العالم.



وفي إطار المشروع تتولى شركة الصناعات الإلكترونية الجوية التركية "هوالسان" مهمة تطوير البنية التحتية لليرة الرقمية ونظام الإصدار والتوزيع للعملة وتطوير المحافظ الإلكترونية وأنظمة الدفع والتحويلات.

كما تتولى "هوالسان" مهمة الأمن السيبراني وإجراء الاختبارات والمحاكاة وتحليل البيانات واختبارات الاختراق وتحديد الثغرات الأمنية.

وفي إطار التطبيق التجريبي للمشروع سيطلق البنك المركزي التركي "شبكة الليرة التركية الرقمية" وسيتم تجييبها داخل نظام مغلق بين البنك المركزي والشركات والمؤسسات المشاركة في المشروع.



وسيقوم العاملون بهذه المؤسسات باستخدام العملة الرقمية في عدة معاملات داخل نظام مغلق لاختبار مدى كفاءة الشبكة قبل إطلاق النظام النهائي للمستخدمين.