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البنك المركزي الروسي يدرس شراء الليرة التركية لاستثمارها في احتياطاته

وكالة الأناضول للأنباء
موسكو
نشر في 12.08.2022 16:46
مقر المصرف المركزي الروسي في موسكو رويترز مقر المصرف المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

أعلن البنك المركزي الروسي أنه يدرس إمكانية شراء الليرة التركية لاستثمارها في احتياطات صندوق الرفاه الوطني.

وأفاد البنك المركزي الروسي في تقرير اليوم أن عمليات الشراء والبيع على عائدات النفط والغاز الإضافية بالدولار الأمريكي واليورو أصبحت مستحيلة بسبب العقوبات المفروضة على البلاد.

وأشار التقرير إلى أن وزارة المالية الروسية تعمل على إجراء معاملات مختلفة بعملات بعض الدول الصديقة لروسيا.

وأضاف أن وزارة المالية تعمل على تطبيق أسلوب تشغيل بخصوص إدارة قاعدة الميزانية حول عملات دول صديقة (الليرة التركية واليوان والروبية وغيرها) بهدف تجديد صندوق الرفاه الوطني وإدارة نفقاته.

وارتفعت الاحتياطيات في صندوق الرفاه الوطني الذي يشكل جزءًا من الاحتياطيات الدولية للبلاد، بواقع 1.4 تريليون روبل في يوليو/ تموز الماضي إلى 12.1 تريليون روبل (حوالي 201 مليار دولار).

وأواخر يوليو مدد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا 6 أشهر إضافية، بدعوى زعزعتها استقرار أوكرانيا.

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