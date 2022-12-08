مجموعة آرتشليك التركية تضع حجر الأساس لمصنع جديد في مصر

أعلنت مجموعة "آرتشليك" Arçelik التركية للأدوات المنزلية وضع حجر الأساس للمعمل الجديد في مصر، باسم شركة "بيكو" بقيمة 100 مليون دولار.

وسيعمل المصنع على إنتاج الأدوات المنزلية وتصديرها لشمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وفي بيان صدر عن المجموعة، قالت إنها "أضافت مركز إنتاج جديد في إطار هدفها للنمو عالميا فهي تعمل في مصر منذ العام 2012 في بيع المنتجات باسم شركة بيكو".

وأوضحت أنها "وضعت حجر الأساس لمصنع جديد برأسمال 100 مليون دولار لإنتاج الأدوات المنزلية، أمس الأربعاء، وتهدف الشركة عبر المصنع الجديد، لتصدير منتجاتها إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وبينت أن "لديها 30 مركز إنتاج في 9 دول، وتأتي خطوتها الجديدة في مصر لاستكمال توسعتها العالمية، إذ سيوفر المصنع الجديد فرص عمل لألفي شخص، ليكون المصنع مركز إنتاج إقليمي، يخصص 60% من إنتاجه للتصدير للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومناطق أخرى".

المجموعة التركية أفادت أن "المصنع ينتظر أن يستكمل العام المقبل، على مساحة 114 ألف متر مربع، بقابلية إنتاج تصل إلى مليون ونصف المليون قطعة، فيما تصل طاقة تصديره السنوية إلى 250 مليون دولار".

وتهدف المجموعة إلى "إنتاج أجهزة التبريد والتدفئة والأفران والطباخ في المرحلة الأولى، ولاحقا إنتاج أجهزة التكييف والتلفزيونات والغسالات"

وجرت مراسم وضع حجر الأساس في القاهرة وحضرها السفير التركي في مصر صالح موتلو شن، وأحد مدراء مجموعة "كوتش" التجارية فاتح كمال إيبيجلي أوغلو، والمدير التنفيذي لشركة آرتشليك هاكان بولغورلو، ومدير شركة بيكو في مصر أوميت غونال، ومسؤولون رفيعون من الدولة.

إيبيجلي أوغلو، قال في حفل التدشين وفق البيان "مصر سوق ذو إمكانات عالية يوفر فرصا للشركات العالمية من خلال القوى العاملة المختصة وحوافز الاستثمار، نقوم باستثمار استراتيجي آخر في رحلة النمو العالمي لشركة آرتشليك".

وأضاف "تعتبر بداية الإنتاج في مصر مؤشرا مهما على وقوفنا بقوة خلف التزاماتنا طويلة الأجل في المنطقة، ونؤمن أن المصنع الجديد، سيضع نموذجا من حيث التنمية المستدامة وتقنيات الإنتاج المتقدمة".

من ناحيته قال بولغورلو، حسب البيان "بيكو واحدة من العلامات التجارية الرائدة للأدوات المنزلية في أوروبا، ونؤمن أنه يمكنها كتابة قصة نجاح في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ومصر مع زيادة عدد سكانها، واقتصادها النامي، والموقع الاستراتيجي، تسرع أهدافنا للنمو في المنطقة".

وأضاف "لدينا في مصر حاليا هناك 500 متجر و83 نقطة خدمات، سيضاف لها 250 متجرا جديدا و50 نقطة خدمات جديدة".

وكان محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أعلن الشهر الماضي أن شركة بيكو "ضخت 100 مليون دولار العام الحالي لإنشاء مصنعها في مدينة العاشر من رمضان (شمالي القاهرة) لإنتاج الأجهزة المنزلية".

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط كلام المسؤول المصري، خلال لقاء عقده مع بولغورلو، وذلك على هامش مشاركتهما في مؤتمر المناخ (COP-27) التي انعقدت في مدينة شرم الشيخ الشهر الماضي.

وأمس الأربعاء، نقلت وسائل إعلام مصرية عن المستشار محمد عبدالوهاب، قوله خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته شركة "بيكو" لوضع حجر الأساس، إن "الحكومة المصرية تحرص دائما على تهيئة بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية".

من جانبه، أوضح الوزير المفوض محمد السيد رئيس قطاع العلاقات الأوروبية والتركية بهيئة التمثيل التجاري، أن "هناك توجها عاما من قبل الإدارة التركية لضخ استثمارات في السوق المصرية، من منطلق المقومات الواعدة التي تتميز بها السوق المصرية".