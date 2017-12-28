الخطوط الجوية الفرنسية تسيِّر رحلات منخفضة التكلفة إلى إسطنبول

بدأت الخطوط الجوية الفرنسية تسيير رحلات ذات تكلفة مخفضة إلى مدينة إسطنبول، منذ بداية الشهر الجاري.

فقد انطلقت أول رحلة للخطوط ذات الشعار الأزرق، في الأول من كانون أول/ديسمبر حيث حطت أول طائرة تحمل شعار "جوون" الأزرق المميز في مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول قادمة من باريس.

وقد بدأت شركة جوون بتخديم خطوط متوسطة المدى مثل برشلونة وبرلين، وإسطنبول هي وجهتها الجديدة بعيدة المدى. علماً أنها تخطط لتخديم محطات أخرى مثل مصر أو طهران.

وفي السياق، قال المدير العام لمنطقة شرق المتوسط للخطوط الفرنسية-كي إل إم إن الأمر جيد لا سيما بعد توقف كبرى الشركات الأوروبية والأمريكية عن تخديم مطار إسطنبول بسبب المنافسة القوية في المنطقة. مشيراً أنها استمرت في تسيير رحلات منخفضة التكلفة.

وقد أطلقت الخطوط الفرنسية الخطوط "جوون" منذ عام مضى لاستعادة نقاط التخديم التي خسرتها الشركة الأم بسبب المنافسة الشديدة للشركات الخليجية أو الشركات منخفضة التكاليف. وتستند الخطوط الفرنسية في تسويقها للخطوط الجديدة إلى السعر والابتكار في راحة المسافر.

الواقع أن الشركة الفرنسية تعرض في سبيل استعادة السوق التركية، بطاقة باريس إسطنبول، ذهاب بمبلغ 79 يورو فقط!

علماً أن الأسعار تختلف باختلاف المواسم والمواعيد. فالشركة ليست شركة طيران منخفض التكاليف. بل هي تسيِّر طائرات هجينة (هايبرد) أن أنها تستخدم الوقود والبطاريات في محركاتها.