تاكسيات إسطنبول تتزين بالأضواء

أعلنت بلدية إسطنبول الكبرى يوم الثلاثاء أن سيارات الأجرة في المدينة ستثبت مصابيح خارجية يتغير لونها اعتمادًا على ما إذا كانت تحمل ركابًا أم لا.

ومبدئيا، ستحصل سيارات الأجرة التي يتم إدارتها عبر تطبيق "iTaksi" التابع للبلدية على علامة السقف الجديدة، والتي ستضيء باللون الأخضر عندما تكون فارغة وستتحول إلى برتقالية عندما يتم حجزها أو حين توجهها لأخذ الركاب، فيما ستضيء باللون الأحمر عندما تحمل ركابًا. وستقوم أجهزة الاستشعار الموجودة في مصباح السقف أيضًا بالكشف عن وجمع البيانات حول درجة الحرارة الخارجية والرطوبة والضوضاء ونقاء الهواء وازدحام حركة المرور.

وقد تم تطوير تطبيق "iTaksi" من قبل المهندسين الأتراك كجزء من الخطة الإستراتيجية لمديرية النقل في بلدية إسطنبول، التي تهدف إلى دمج جميع أنواع أنظمة النقل الذكية باستخدام المصادر المحلية. ويراقب التطبيق وينسق مواقف سيارات الأجرة ويضمن أمن كل من السائقين والركاب. كما يحدد الطريق الأقصر والأكثر اقتصادا إلى الوجهة المطلوبة.

وقد تم تركيب النظام حتى الآن في 4 آلاف سيارة أجرة في إسطنبول التي تضم 17193 سيارة أجرة. ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد في وقت قريب، حيث من المقرر أن تعقد البلدية مناقصة في 12 أبريل لشراء المزيد من أنظمة "iTaksi"، وفقا لما أفاد به نائب مدير غرفة أعمال التاكسي في إسطنبول، والي يورت، لصحيفة ديلي صباح.

وتهدف بلدية إسطنبول من هذا النظام إلى ضمان المزيد من التكامل مع الأنظمة الذكية ورفع جودة خدمات النقل في إسطنبول.