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في إسطنبول.. توليد الطاقة باستخدام الرياح التي تخلفها حافلات المتروباص

ديلي صباح
إسطنبول
اللوحات التوربينية كما بدت بعد تركيبها (عن يوتيوب) اللوحات التوربينية كما بدت بعد تركيبها (عن يوتيوب)

في خطوة سباقة نحو إنتاج طاقة نظيفة من الرياح؛ قامت بلدية إسطنبول بتركيب لوحات توربينية على طول خط المتروباص الذي يقطع الحاضرة الكبيرة من أقصاها إلى أقصاها.

فكرة المشروع وتنفيذه محلية مئة بالمئة.

وتهدف الخطة إلى توليد طاقة مستمرة من الرياح التي يتسبب بها مرور الحافلات على الطرفين (انظر الفيديو).

هذا وقد ثبتت فوق الألواح التوربينية خلايا شمسية لتدعم عمل الأولى.

كذلك، ستقوم هذه الوحدات بقياس درجات الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح ونسبة ثاني أكسيد الكربون في المدينة؛ إضافة إلى قياس الزلازل.

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