طائرة أردوغان تنفذ أول هبوط بمطار إسطنبول الثالث

نفذت طائرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أول هبوط بمطار إسطنبول الثالث، قادمة من غازي عنتاب.

وهبطت الطائرة في المدرج الأول البالغ طوله 3 آلاف و750 مترًا وعرض 60 مترًا.

ونهاية مايو/ أيار الماضي، قال وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركي، أحمد أرسلان، إن المطار الثالث، سيقدم خدمات لـ 200 مليون شخص سنوياً.

وسيلعب المطار دوراً مهماً في تحقيق تركيا لأهدافها الاقتصادية المتمثلة بدخول قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول العام 2023، الذي يمثل الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية.

ويعتبر المطار الجديد الذي شارفت أعمال بنائه على النهاية، أكبر مطار يبنى من الصفر في العالم.