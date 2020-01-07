نجما هوليوود مايكل دوغلاس وكاثرين زيتا جونز يختاران إسطنبول للاحتفال بعيد زواجهما

اختار نجما هوليوود "مايكل دوغلاس" و"كاثرين زيتا جونز" الاستمتاع بعيد زواجهما التاسع عشر في إسطنبول، حيث أضافت المناظر الطبيعية الخلابة لمضيق البوسفور بهجة لا توصف إلى مناسبة الزواج، بالإضافة إلى معروضات البازار الكبير التاريخي ومعالم إسطنبول المميزة الأخرى.

ورافق الزوجان الحائزان على جوائز عالمية هامة، خلال هذه الرحلة ولديهما ديلان 19 عاماً، وكاريس 16 عاماً.

ووصلت العائلة إلى إسطنبول في 4 يناير بعد جولة في إفريقيا، شملت زيمبابوي وموزمبيق وتنزانيا وجنوب إفريقيا.

وعلى طول مضيق البوسفور الفاصل بين أوروبا وآسيا، قامت العائلة بجولة باليخوت الفاخرة، وبعد ذلك زاروا كنيساً يهودياً في حي "قوزقونجوك" بالمدينة.

كما زارت العائلة منطقة السلطان أحمد التاريخية وكنيسة آيا صوفيا التي تحولت إلى مسجد في عهد الإمبراطورية العثمانية، ثم تحولت إلى متحف في عام 1935.

كذلك تجول الممثل المحبوب "دوغلاس" البالغ من العمر 75 عاماً وزوجته البالغة من العمر 50 عاماً في شوارع حي "بلاط" القديم الجميل، وتوقفا عند متجر للحلويات المحلية والتقطا صوراً مع أصحاب المحل وعدداً من المعجبين، فيما صرحت "زيتا جونز" أن والدها كان فيما مضى يدير مصنعاً للحلويات. ومن المتوقع أن ينهي نجوم هوليوود رحلتهم في إسطنبول يوم 8 يناير.

يذكر أن "دوغلاس" فاز العام الماضي بجائزة "غولدن غلوب" عن أدائه في مسلسل بعنوان Kominsky Method.