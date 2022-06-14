إسطنبول تستضيف أول معرض للعملات المشفرة والواقع الافتراضي في العالم

تخطط تركيا لعقد الدورة الأولى من معرض "العملات المشفرة والواقع الافتراضي" لأول مرة في العالم في إسطنبول نهاية العام.

وسيجمع المعرض أصحاب المصلحة في صناعة تكنولوجيا " بلوكشين" أو ما يعرف بـ "سلاسل الكتل" التي تسمح بتأمين جميع أنواع البيانات في شبكة لامركزية لا يمكن تغييرها، وتوفر كذلك التحقق منها، وتشمل العملات المشفرة وتتجاوزها إلى نطاق أوسع، في مركز إسطنبول للمعارض في الفترة من 22 إلى 25 ديسمبر/كانون الأول، وفقاً لبيان صادر عن الجهة المنظمة للمعرض.

وسيتم خلال المعرض استضافة أسماء مشهورة عالمياً للحديث حول العالم الافتراضي والعملات المشفرة والافتراضات المستقبلية لإصدارات الانترنت والرموز غير القابلة للاستبدال وألعاب الفيديو ثلاثية الأبعاد والمعدات التي تخدم الواقع المعزز.

وقد أدت تطورات العملات المشفرة إلى إنشاء الآلاف من مجالات التجارة الجديدة، وعشرات العلامات التجارية، حيث سيجمع الحدث جميع العلامات التجارية الوطنية والدولية التي تخدم هذا المجال.ويستضيف المعرض الذي يتم تنظيمه لأول مرة في العالم تحت عنوان "معرض واحد وعالمان مختلفان"، الزوار الذين يرغبون في المشاركة في بيئة رقمية والتعرف على الواقع الافتراضي وتطبيقاته عن قرب.