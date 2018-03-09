الخارجية الأمريكية: لجنة فنية مشتركة بين واشنطن وأنقرة بدأت مشاوراتها الخميس

قالت متحدثة وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت، إن لجنة فنية واحدة من بين 3 لجان تم تشكيلها بين الولايات المتحدة وتركيا مؤخراً للنظر في المسائل الخلافية بين الطرفين، وبدأت مشاوراتها الخميس في واشنطن.

وأكدت ناورت في الموجز الصحفي الخميس أن هناك العديد من المواضيع التي سيتم بحثها بين المسؤولين الأتراك والأمريكيين، في الاجتماع الأول للجنة الفنية بين الطرفين حول سوريا بما فيها عملية عفرين.

ومن المنتظر بحسب ناورت أن تستمر المشاورات للجمعة، لافتة أنّ عملية غصن الزيتون التي تشنها تركيا ضد إرهابيي "ب ي د/بي كا كا" و"داعش" ستكون ضمن القضايا التي يتم بحثها بين البلدين.

وبينت أنّ المشاورات عبارة عن "لقاءات أولية"، ولفتت إلى أن الوفد الأمريكي المؤلف من 20 شخصاً سيرأسه جوناثان كوهين، مستشار وزارة الخارجية الأمريكية المسؤول عن شؤون أوروبا وآسيا، وأنهم يخططون لإصدار بيان مكتوب عقب انتهاء اللقاءات الجمعة.

يشار أن الوفد التركي حول اللجنة الخاصة بسوريا يرأسه نائب مستشار وزارة الخارجية التركية سادات أونال.

تجدر الإشارة إلى أن اللجان المشتركة بين الجانبين تأتي كثمرة لزيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى تركيا منتصف الشهر الماضي ولقائه نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو.