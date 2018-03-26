رئيس برلمان باكستان: تركيا أفضل صديق لنا ومهمة في حساباتنا الإستراتيجية

قال رئيس البرلمان الباكستاني، سردار أياز صادق، إنّ بلاده "تولي أهمية كبرى لعلاقاتها مع تركيا باعتبارها أفضل صديق".

جاء ذلك في تصريحات لصادق عقب لقائه نظيره التركي إسماعيل قهرمان، الأحد، في مدينة جنيف السويسرية، على هامش أعمال الدورة الـ 138 للاتحاد البرلماني الدولي، بحسب صحيفة "باكستان توداي" (خاصة).

وأضاف صادق أن "هناك حاجة لتقوية العلاقات مع تركيا، لما تمثله من أهمية فريدة في حسابات باكستان الاستراتيجية في إطار التعاون الإقليمي".

وأشار إلى أن العلاقات الأخوية بين باكستان وتركيا تقوم على أساس الروابط الدينية والتاريخية والثقافية.

وأوضح أن تقوية العلاقات بين البلدين يمكن من خلال تعزيز التفاعل بين المشرعين في كلا البلدين، والتبادل البرلماني للوفود، وفق المصدر ذاته.

وتابع قائلا: "من الضروري زيادة التفاعل لأن مثل هذه الأنشطة تتيح فرصاً لتبادل الآراء والتعلم من خبرات بعضنا البعض".