تركيا تعتقل قيادياً في منظمة غولن الإرهابية على متن يخت يرفع علم اليونان

اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الاثنين، شخصاً يشتبه بأنه مسؤول في منظمة فتح الله غولن الإرهابية، وذلك على متن يخت يرفع علم اليونان كان راسياً في مياه منتجع مدينة مرمريس جنوب البلاد.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر أمني، رفض التصريح باسمه، قوله إن مراد إلماس البالغ من العمر 48 عاماً، وهو "إمام منطقة البحر الأسود" في المنظمة الإرهابية اعتقل برفقة 5 مشتبهين آخرين.

وكان إلماس الذي درس مادة الإلهيات في مدارس منظمة غولن الإرهابية كان يخطط للهرب إلى اليونان مستخدماً هوية مزورة.

وعثر على تطبيق "بايلوك" الخاص بمنفذي المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف تموز/يوليو 2016، على 3 هواتف تابعة لمراد إلماس.

ووجهت التهمة للمشتبهين الآخرين الذين تم اعتقالهم برفقة إلماس باستخدام هويات مزودة، وفقاً للمصدر الأمني.

وينظر إلى اعتقال إلماس على أنه خطوة مهمة في عملية تفكيك الشبكة الإقليمية المحلية لمنظمة فتح الله غولن الإرهابية.