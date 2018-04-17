"الأمن القومي" التركي يوصي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد 3 شهور إضافية

أوصى مجلس الأمن القومي التركي الحكومة بتمديد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد لـ3 شهور إضافية، وذلك في تمديد هو السابع على التوالي في حال إقراره من قبل الحكومة.

وبحسب بيان أصدره في ختام اجتماعه الدوري بأنقرة اليوم الثلاثاء، عبر المجلس عن تطلعه "لدعم حلفائنا لعمليات الجيش التركي الرامية للحفاظ على وحدة تراب سوريا وتطهير أراضيها من الإرهاب".

من جهة أخرى، اعتبر المجلس أن تحرك المجتمع الدولي بشكل مشترك لمنع المجازر في سوريا يحظى بأهمية بالغة.

وبحسب وكالة الأناضول، فقد استغرق الاجتماع ساعة و45 دقيقة، وجرى في المجمع الرئاسي بأنقرة.