   
سياسة
القائمة الرئيسية

"الأمن القومي" التركي يوصي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد 3 شهور إضافية

ديلي صباح ووكالات
إٍسطنبول
اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة أردوغان اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة أردوغان

أوصى مجلس الأمن القومي التركي الحكومة بتمديد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد لـ3 شهور إضافية، وذلك في تمديد هو السابع على التوالي في حال إقراره من قبل الحكومة.

وبحسب بيان أصدره في ختام اجتماعه الدوري بأنقرة اليوم الثلاثاء، عبر المجلس عن تطلعه "لدعم حلفائنا لعمليات الجيش التركي الرامية للحفاظ على وحدة تراب سوريا وتطهير أراضيها من الإرهاب".

من جهة أخرى، اعتبر المجلس أن تحرك المجتمع الدولي بشكل مشترك لمنع المجازر في سوريا يحظى بأهمية بالغة.

وبحسب وكالة الأناضول، فقد استغرق الاجتماع ساعة و45 دقيقة، وجرى في المجمع الرئاسي بأنقرة.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إنّ تركيا...
مختارات