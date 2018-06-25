أصوات حزب السعادة تمنح حزب الشعب الجمهوري مقاعد في 11 ولاية

رغم أن حزب السعادة لم يفز بأي مقعد في البرلمان بعد أن فشل في الحصول على نسبة 10 بالمئة في التصويت أمس، لكن تصويت أنصاره ضمن لأكبر أحزاب المعارضة، حزب الشعب الجمهوري، مقاعد في ولايات غير محسوبة له.

فبالاستناد إلى نتائج غير رسمية، حصل حزب السعادة على ما يقارب 671.000 صوت أي ما يعادل 1.4 بالمئة من مجموع أصوات الناخبين. وهو أصغر المشاركين في تحالف الأمة الذي يتضمن حزب الشعب الجمهوري وحزب الجيد.

هذا وقد ذهبت أصوات حزب السعادة إلى حزب الشعب الجمهوري مما ساعد الأخير في الحصول على مزيد من المقاعد في مجلس الشعب. علماً أن حزب الشعب الجمهوري حصد 22.7 بالمئة من مجموع الأصوات، وهي ثاني أكبر نسبة بعد حزب العدالة والتنمية.

وبفضل التحالفات الانتخابية، بات بوسع حزب الشعب الجمهوري إرسال مندوبين إلى البرلمان عن دوائر انتخابية لم يكن له فيها نواب لسنوات خلت، بما فيها أديمان، قربوك، كرمان، قارص، قسطموني، كوتاهية، شانلي أورفا وغيرها.

وهكذا، وبفضل أصوات حزب السعادة، دخل ثلاثة نواب من حزب الشعب الجمهوري البرلمان الذي ما كان لهم أن يدخلوه بمجهود حزبهم لوحده.

هذا وعتبة العشرة بالمئة الانتخابية معمول بها في تركيا منذ الانتخابات العامة التي جرت عام 1983.