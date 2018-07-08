تركيا: إقالة أكثر من 18 ألف موظف رسمي لصلاتهم بـغولن

أقيل 18 ألفا و632 موظفا رسميا في تركيا من وظائفهم بموجب مرسوم صادر في ظل حالة الطوارئ، وذلك بسبب صلاتهم بتنظيم فتح الله غولن الإرهابي، وفقاً لما أوردت الجريدة الرسمية اليوم الأحد.

ومن المتوقع أن يكون هذا القرار هو الأخير من نوعه في ظل حالة الطوارئ التي أعلن رئيس الوزراء بن علي يلدريم أنها سترفع فور تولي الرئيس أردوغان وفريقه إدارة البلاد الاثنين بموجب النظام الرئاسي الجديد.

وجاء في نص المرسوم أن 148 شخصاً كانوا قد أقيلوا في مراسيم سابقة، أعيدوا إلى العمل في القطاع العام.

وكان بين 18632 شخصا، أقيل 8998 من مديرية الأمن العامة، و649 من قوات الجندرما، وحوالي 6000 من مختلف صنوف القوات المسلحة.

كما أقيل 1052 من وزارة العدل ما بين موظفين مدنيين ومتدربين قضاة، و650 آخرون من وزارة التعليم.

وتضمن المرسوم إغلاق 12 مؤسسة و3 صحف وتلفزيون، فيما جرد من رتبهم 1526 من الضباط الذين أقيلوا من مهامهم في الجيش.

ووصل عدد الأكاديميين المقالين من وظائفهم إلى 199 بموجب المرسوم.