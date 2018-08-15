متحدث الرئاسة التركية: نتوقع استمرار التعافي في أسعار صرف الليرة مع اتخاذ التدابير اللازمة

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن الوضع الاقتصادي بدأ يتحسن اعتباراً من الأمس وإن الحكومة تتوقع استمرار التعافي في أسعار الصرف والوضع الاقتصادي خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع التدابير التي ستتخذها المؤسسات المعنية.

وأكد قالن أن تركيا لا ترغب في خوض حرب اقتصادية، غير أنها لن تظل بدون رد في حال حصل أي هجوم ضدها.

وأضاف أن تركيا تنتظر حل المشاكل العالقة بأسرع وقت ممكن، ولذلك يتوجب على الولايات المتحدة احترام عمل القضاء في تركيا.

وبخصوص معدلات البطالة في البلاد أشار قالن إلى أنه تم تحقيق هدف تخفيض نسبة البطالة إلى ما دون الـ 10% لسن الـ 15 عام وما فوق، وهذا مؤشر على سير الاقتصاد باتجاه إيجابي في مجال التشغيل.

وبخصوص تعليق واشنطن تسليم طائرات إف- 35 لتركيا أشار قال قالن إن تركيا ليست مجرد بلدٍ يشتري طائرات إف- 35 وإنما شريك في مشروع صناعتها، وقد سددت بعض المدفوعات في إطار التزاماتها بالمشروع.

وتابع قالن "تركيا على وشك تحويل الأزمة الراهنة إلى فرصة يمكن الاستفادة منها، والخطوات التي اتخذت في هذا الاتجاه مؤشر على ذلك."

وبخصوص مكافحة الإرهاب قال قالن إن عمليات مكافحة الإرهاب مستمرة دون توقف مشيرا إلى أن الالتحاق بصفوف تنظيم بي كا كا الإرهابي اقتصر خلال العام الجاري على 61 شخصاً فقط وهو أدنى رقم على مدار 30 عاماً.

وعن الوضع الأمني في شمال سوريا، قال قالن إن عناصر "ب ي د/ ي ب ك" بدؤوا بالانسحاب من منطقة منبج السورية ومحيطها، وما ننتظره هو انسحابهم إلى شرقي نهر الفرات بشكل كامل.