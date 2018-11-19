صحيفة تركية: هكذا استقبل فريق الاغتيال خاشقجي في القنصلية

قالت صحيفة خبر تورك التركية، اليوم الاثنين، إنها حصلت على مضمون بعض التسجيلات الصوتية التي توثق ما حصل داخل القنصلية السعودية بعد دخول الصحافي جمال خاشقجي.

وقالت الصحيفة، إنه بحسب التسجيلات فإن 4 أشخاص من فريق الاغتيال السعودي استقبلوا خاشقجي في القسم "أ" الذي تتم فيه إجراءات التأشيرات، حيث جذب أحد الأشخاص الأربعة خاشقجي من يده فاعترض عليه خاشقجي بقوله: "اترك يدي ماذا تظن نفسك فاعلاً؟".

‏ويحدث شجار وصراخ قبل أخذ خاشقجي إلى القسم "باء" الذي يضم المكاتب الإدارية، وبحسب التسجيل الصوتي يتعرض خاشقجي لضرب وشتائم من قبل سبعة أشخاص.

و‏فور دخول خاشقجي من باب الوحدة "ب"، يقول له ماهر مطرب: "خائن وسيحاسب". وبحسب "خبر تورك" فإن الضرب الذي تعرض له خاشقجي في الوحده "ب" لا يقل قسوة عن التعذيب.

وقالت الصحيفة إنه بحسب التحليل المخبري للأصوات فإن الأصوات السبعة بحسب ترتيبها في التسجيل تعود كالتالي: الأصوات الأربعة الأولى للفريق الذي استقبل خاشقجي على باب القنصلية، والصوت الخامس هو لماهر عبد العزيز مطرب، وهو حارس شخصي لولي العهد السعودي والمشتبه بأنه قائد فريق الاغتيال.

أما الصوت السادس فهو للقنصل السعودي محمد العتيبي، فيما لم يتم التعرف على صاحب الصوت السابع بعد.

وبحسب المعلومات الأمنية، أجرى فريق الاغتيال السعودية 19 اتصالاً بالرياض وذلك من غرفتين، هي مكتب القنصل والغرفة المعزولة، وهما غرفتان تقعان في القسم "ج" من الطابق العلوي من القنصلية. أربعة من هذه المكالمات كانت مع مستشار ولي العهد السعودي سعود القحطاني.

وبحسب التحليل الصوتي، فإن من قام بهذه المكالمات هو الشخص نفسه الذي قال لخاشقجي "خائن وسيحاسب" وهو صوت ماهر عبد العزيز مطرب الذي تمت مطابقته بتسجيله الصوتي في مطار أتاتورك الدولي أثناء مروره من فحص الجوازات. وأول مكالمة هاتفية جرت بعد دخول خاشقجي للقنصلية بـ13 دقيقة.

وبعد صمت استمر نحو ساعتين، يقوم المهندس مصطفى المدني بارتداء ملابس خاشقجي حيث يسمع صوت المدني وهو يقول: "من المخيف ان ألبس ملابس رجل قتلناه قبل 20 دقيقة".

‏بعدها يقول المدني إن حذاء خاشقجي ضيق عليه، ثم يتناقش الفريق بينهم ويصلون لنتيجة بأن على المدني أن يلبس حذائه الرياضي وأن أحداً لن يلاحظ الحذاء خاصته ويردد الجميع بأنه يشبه خاشقجي وأن لا أحد سيفهم الفرق.

ويخرج أعضاء الفريق من القنصلية من باب القسم "ب" وبيدهم حقائب سفر ويركبون سيارة باص نوع "مرسيدس فيتو" كانت مركونة سابقاً في القنصلية ويتوجهون نحو منزل القنصل.

وبعد 46 دقيقة من خروج فريق الاغتيال السعودي، يخرج القنصل ويتوجه بسيارته الرسمية نحو منزله ويلتزم المنزل ثلاثة أيام كاملة، ليغادر إلى الرياض بعد ذلك فيما يشبه الفرار.