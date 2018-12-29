أردوغان يعلن بن علي يلدريم مرشحاً عن "العدالة والتنمية" لرئاسة بلدية إسطنبول

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، السبت، رئيس البرلمان بن علي يلدريم، مرشح الحزب لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى.

جاء ذلك خلال اجتماع، في إسطنبول، للتعريف بمرشحي حزب "العدالة والتنمية" لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، ورئاسة بلديات أقضيتها.

وأشاد الرئيس أردوغان بيلدريم، قائلا: "رشحنا الشخص الأكثر تميّزا وخبرة وصاحب القدرات التنفيذية.. إسطنبول تستحقه".

وخلال الاجتماع، تم الإعلان، أيضا، عن أسماء مرشحي حزب "العدالة والتنمية" لرئاسة بلديات أقضية إسطنبول.

وصرح الرئيس أردوغان بأنه في إطار "تحالف الشعب" الانتخابي مع حزب "الحركة القومية"، سيتبنى حزب "العدالة والتنمية" مرشحين من حزب "الحركة القومية" لرئاسة بلديات أحياء بشيكطاش ومالتبه وسيليفري.

وستُجرى الانتخابات المحلية في تركيا في 31 مارس/آذار 2019.