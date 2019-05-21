وزير الخارجية يشارك في المنتدى السياسي الثالث لوزراء خارجية "سيكا"

قال وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، إن تركيا حاضرة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ليس فقط ببعثاتها، إنما بمؤسساتها أيضا لا سيما وكالة التعاون والتنسيق "تيكا".

جاء ذلك في كلمة له الثلاثاء، خلال افتتاح المبنى الجديد لسفارة بلاده في العاصمة الغواتيمالية، غواتيمالا.

وقال تشاوش أوغلو إن المبنى الجديد للسفارة التركية سيساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين بشكل أكبر.

وأضاف: "غواتيمالا واحدة من أهم الشركاء الاستراتيجيين لتركيا في أمريكا اللاتينية، وتشهد العلاقات بين البلدين تقدما".

وتابع: "قبل 9 سنوات كان لدينا 6 سفارات فقط في أمريكا اللاتينية، والآن بات لدينا 17 ممثلية، 16 سفارة وقنصلية".

وأشار أن تركيا تعتزم افتتاح سفارة لها في أوروغواي في وقت قريب.

وقال الوزير إن تركيا نشطة جدا في كل أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ليس فقط عبر البعثات التابعة لوزارة الخارجية، وإنما عبر مؤسساتها أيضا، وخاصةً الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، ووقف المعارف، ومعهد يونس إمره الثقافي.

وبيّن أن الخطوط الجوية التركية تنظم حاليا رحلات إلى 6 وجهات في المنطقة، مبينا أنها ستفتتح الوجهة السابعة مع إطلاق رحلات إلى مدينة مكسيكو سيتي (في أغسطس/آب المقبل).

في المقابل أعربت وزيرة خارجية غواتيمالا ساندرا جوفيل، في كلمتها، عن أملها في أن يساهم افتتاح المبنى الجديد في تعزيز وتعميق العلاقات القائمة أصلا بين البلدين.

وأشارت أن العلاقات التركية الغواتيمالية ترجع إلى حقبة الدولة العثمانية، مؤكدةً أنها تعززت مع حصول تركيا على صفة "عضو مراقب" في منظمة التكامل لدول أمريكا الوسطى "سيكا".

ووصل تشاوش أوغلو غواتيمالا الاثنين؛ للمشاركة في المنتدى السياسي الثالث لوزراء خارجية "سيكا"، وهي تكتل يجمع دول أمريكا الوسطى مهمته ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وسبق أن حصلت تركيا في العام 2014 على صفة "عضو مراقب" بتلك المنظمة.