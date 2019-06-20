سفينة "ياووز" التركية للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي تنطلق في مهمة جديدة

أطلقت تركيا سفينة "ياووز" التركية للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، الخميس، في مهمة جديدة إلى البحر المتوسط من ولاية قوجة إيلي، شمال غرب البلاد.

وخلال مراسم إطلاق السفينة، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز إن أعمال التنقيب التي ستقوم بها سفينة ياووز ستصل إلى عمق 3 آلاف و300 متر في بئر "كارباز -1"، الواقع في خليج غازي ماغوستا، في جمهورية شمال قبرص التركية.

وحول مساعي الإدارة الرومية في جنوب قبرص للاستئثار بموارد الطاقة في الجزيرة، قال دونماز إنه "لا يمكن للإدارة الرومية أن تتخذ قرارًا، أو حتى أن تكون لها كلمة، في أي شأن يعني الجزيرة برمتها".

وسفينة "ياووز" هي الثانية بعد سفينة "الفاتح"، التي بدأت في 30 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أعمال البحث والتنقيب الأولى في القطاع البحري Alanya-1 بولاية أنطاليا، وتقوم حاليا بأعمال التنقيب الثانية في القطاع Finike-1.

تجدر الإشارة أنّ تركيا تؤكد أنها لن تسمح لشركات الطاقة بالقيام بأنشطة التنقيب والإنتاج في المناطق التي تدخل في نطاق صلاحياتها البحرية.

من جانب آخر، تواصل سفينتا التنقيب التركيتين "بربروس" و"الفاتح" مهامها في البحر المتوسط بالقرب من جزيرة قبرص في الجرف القاري لتركيا.

وتعارض قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية التركية، في بيانات عدة، أن سفن تركيا إنما تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل ذلك.