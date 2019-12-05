ألطون: حدود تركيا والناتو واحدة وتهديداتنا مشتركة

قال فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الأربعاء، إن "حدود تركيا هي حدود حلف شمال الأطلسي (الناتو)؛ لذلك ينبغي النظر للتهديدات الإرهابية التي تواجهها تركيا على أنها تهديدات كذلك للحلف".

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها المسؤول التركي على حسابه الشخصي عقب انتهاء قمة حلف شمال الأطلسي التي استضافتها بريطانيا، الأربعاء.

وأضاف ألطون قائلا "التهديدات التي نواجهها من أكثر من منظمة إرهابية دولية، هي في ذات الوقت تهديد للناتو؛ لذلك يجب أن نكون جميعًا في جانب واحد في العديد من الموضوعات البسيطة كمسألة تصنيف تنظيم إرهابي ما".

وتابع قائلا "بعض حلفائنا يقومون بدعم تنظيم إرهابي يسلّح الأطفال، ويقوم بعمليات تطهير عرقي، ويجبر المدنيين على الهجرة، هؤلاء الحلفاء يقومون أيضًا بالدعاية لذلك التنظيم ويضفون عليه شرعية".

واستطرد قائلا "فما هو تنظيم بي كا كا/ي ب ك ليعامل بهذه المعاملة، هو تنظيم إرهابي قاتل، وهو تهديد للأمنين الإقليمي والدولي"، لافتًا إلى أن "ما يقرب من 400 ألف سوري عادوا لديارهم بفضل عملية نبع السلام".

وشدد ألطون في السياق ذاته على أن "العمليات العسكرية التركية لا تهدف لمواجهة الإرهاب فحسب، بل تعمل على توفير الأمن بالمنطقة، وتحقيق الظروف من أجل العودة الآمنة للسوريين".

- الناتو بحاجة إلى استراتيجية جديدة:

المسؤول التركي شدد كذلك على أن "حلف الناتو بحاجة إلى استراتيجية جديدة تعالج التحديات والصعوبات المتزايدة في وقتنا الحالي".

وتابع قائلا "فنحن نرى أن قضايا مثل الإرهاب، واللاجئين، والاستراتيجية الإقليمية، قد تعقدت بشكل بات يمثل تهديدًا لتحالفنا. وعلينا أن نقر بهذه الحقيقة من أجل تحالف أقوى".