باكستان تخطط لتوقيع اتفاقية الجنسية المزدوجة مع تركيا

ذكرت مصادر باكستانية يوم الخميس أن باكستان تدرس خطة تتعلق بتوقيع اتفاقية مع تركيا تقضي بالسماح لمواطني البلدين بالحصول على الجنسية المزدوجة.

جاء ذلك في اجتماع ضم وزير الداخلية الباكستاني "إعجاز أحمد شاه"، والسفير التركي في إسلام أباد "إحسان مصطفى يورداكول"، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الداخلية الباكستانية.

ووفقاً للبيان، اقترح السفير التركي نيابةً عن حكومته توقيع اتفاق يسمح لمواطني الدولتين بالحصول على جنسية مزدوجة.

وأضاف البيان: "رداً على هذا الاقتراح قال الوزير إن مسودة الاتفاقية قيد الدراسة، وأن وزارة الشؤون الخارجية انضمت أيضاً لدراستها. وأعرب عن أمله بالتوصل إلى نتيجة مشتركة قريبا".

كما رحب "شاه" بإنشاء برامج تدريب متبادل وتحديث معدات إنفاذ القانون بالتعاون مع تركيا.

وقال البيان: "رحب وزير الداخلية بمبادرة التعاون بين قوة الدوريات وشرطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نمط قوة دولفين العاملة في لاهور".

كما اتفق السفير التركي والوزير الباكستاني على مواصلة برامج التدريب التي تهدف إلى تحسين كفاءة القوى العاملة.

وأبلغ السفير التركي نظريه الباكستاني، بأنه من المقرر أن يزور الرئيس رجب طيب أردوغان باكستان قريباً.

وذكر البيان أنه من المتوقع أن يزور وزير الداخلية التركي "سليمان صويلو" باكستان في فبراير، ويجتمع مع "شاه" لمناقشة المسائل الثنائية.

كما تم إبلاغ وزير الداخلية الباكستاني بأن القنصلية التركية التي هي قيد الإنشاء في مدينة كراتشي الجنوبية، ستكون أكبر قنصلية تركية في العالم.

هذا وقدم الوزير الباكستاني "شاه" تعازيه للسفير التركي للخسائر البشرية التي وقعت في زلزال "ألازيغ" الأخير.