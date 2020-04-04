إسطنبول.. غرامات مالية على مخالفي حظر التجوال

فرضت السلطات التركية، السبت، غرامة مالية على 14 شخصا تقل أعمارهم عن عشرين عاما، لمخالفتهم حظر التجوال المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقامت فرق مديرية الأمن في إسطنبول بمراقبة تطبيق حظر التجوال الذي بدأ فرضه على الذين تقل أعمارهم عن العشرين، بدايةً من منتصف ليلة الجمعة/ السبت.

وفي هذا الصدد، جرى فرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف و488 ليرة (نحو 815 دولارا)، على 14 شخصا دون 20 عاما، جراء مخالفتهم الحظر، بمختلف مناطق إسطنبول.

وأعفت السلطات بعض المخالفين دون 18 عاما من الغرامة، جراء الدخل المادي المحدود لعائلاتهم.

كما فرضت الشرطة غرامات مالية على المخالفين، في عدة ولايات لمن هم دون العشرين عاما.

والجمعة، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، مجموعة تدابير جديدة لمكافحة الفيروس، بينها فرض حظر التجوال على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن العشرين، وغيرها.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و180 ألفا، توفي منهم أكثر من 63 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 243 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".

وتتصدر إيطاليا قائمة وفيات كورونا عالميا، وتحل بعدها إسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.