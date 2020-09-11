عملية نوعية للاستخبارات التركية ضد عضو في بي كا كا الإرهابي في أوكرانيا

نفذ جهاز الاستخبارات التركي عملية ناجحة تمكن خلالها من جلب عضو في تنظيم "بي كا كا/كي كي جي كي" الإرهابي من أوكرانيا، وإعادته إلى تركيا.

وبحسب المعلومات المتوافرة، الخميس، فإنه تم التأكد من وجود الإرهابي "عيسى أوزار" الذي فر من تركيا عقب صدور مذكرة توقيف بحقه، في مدينة أوديسا الأوكرانية.

وكانت محكمة الصلح في مدينة "أوغوزبيازيد" بولاية آغري التركية، قد أصدرت نشرة حمراء بحق أوزار بتهمة "العضوية في تنظيم إرهابي" و"الإشادة بالجريمة والمجرمين" و"نشر دعاية لتنظيم إرهابي" و"تزوير وثائق رسمية".

وجلب جهاز الاستخبارات التركي أوزار إلى إسطنبول عبر رحلة جوية، لفرع مكافحة الإرهاب في مديرية الأمن.

يشار أن الإرهابي "أوزار" التحق ببي كا كا الإرهابي عام 1996.