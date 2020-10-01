ميركل: للاتحاد الأوروبي مصلحة كبيرة في تطوير علاقة بناءة مع تركيا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن للاتحاد الأوروبي مصلحة كبيرة في تطوير علاقة بناءة مع تركيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها ميركل قبل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي التي انطلقت الخميس في العاصمة بروكسل.

وقالت ميركل: "رغم كل الصعوبات فإن الاتحاد الأوروبي لديه مصلحة كبيرة في تطوير علاقة بناءة مع تركيا، نحن شركاء في الناتو، نعتمد على بعضنا بعضا عندما يتعلق الأمر بالهجرة النظامية".

وشددت على وجوب حل التوتر في شرق البحر المتوسط وبحر إيجة، وأردفت بالقول: "تلعب الدبلوماسية دورًا مهمًا هنا".

وبينت المستشارة الألمانية أن القمة التي ستستمر يومين ستناقش أيضا العلاقات بين الاتحاد والصين.

من جانبها، أوضحت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في تصريحات، أن القمة ستناقش قضايا العلاقات الدولية وفي مقدمتها علاقات الاتحاد مع تركيا والصين.

وقالت: "هناك احتمالان في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، إما تصعيد التوترات ولا نريد ذلك، أو خفضها والتحرك نحو علاقة بناءة وهذا ما نريده. في كلتا الحالتين لدينا أيضًا خيارات أمام القادة".

وتابعت: "نريد خفض التوتر (مع تركيا) ووضع أجندة إيجابية، سيتم الحديث عن هذا اليوم".

من جهته أضاف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أن القمة ستركز على القضايا الدولية.

وقال: "العلاقات مع تركيا والوضع في شرق المتوسط سيكونان ضمن جدول أعمال الاجتماع".

وتابع: "نريد المزيد من الاستقرار في شرق المتوسط، في الوقت نفسه نريد أن نظهر تضامننا الكامل مع اليونان وجنوب قبرص".

وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط توترا إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.