ميركل: تركيا والاتحاد الأوروبي يبحثان تحرير التأشيرة في ديسمبر

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي وتركيا سيبحثان تحرير التأشيرة بينهما في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ولفتت ميركل خلال مؤتمر صحفي، في ختام اليوم الثاني لقمة قادة الاتحاد الأوروبي، إلى أهمية إجراء حوار بناء بشأن تركيا.

وأشارت إلى أن وجود أجندة إيجابية في العلاقات التركية مع الاتحاد الأوروبي سيكون لمصلحة الجانبين.

وأوضحت أن موضوع تحرير التأشيرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، سيتم بحثه خلال ديسمبر المقبل، مؤكدة ضرورة إجراء دراسة محكمة بشأن ذلك.

من جانب آخر، ذكرت ميركل أنها تريد مناقشة أنقرة بشأن قضايا التعاون الاقتصادي وتعزيز اتفاقية الاتحاد الجمركي، وإدخال اتفاقية الهجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي إلى مرحلة جديدة.

وحول قضية إقليم "قره باغ"، أشارت إلى أنها تناولت الموضوع خلال القمة، مشيرة إلى ضرورة وقف إطلاق النار من أجل التوصل إلى حل سلمي.